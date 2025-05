L’Isola del futuro vola in Canada 

Sette start up selezionate da Sardegna Ricerche sono protagoniste al Web Summit Vancouver 2025, uno degli eventi tecnologici più prestigiosi al mondo, in programma fino al 30 maggio al Vancouver Convention Centre.

Obiettivi

Con questa missione, Sardegna Ricerche apre alle imprese dell’Isola le porte del mercato nordamericano, offrendo loro l’opportunità di presentare soluzioni all’avanguardia davanti a una platea globale composta da investitori, grandi aziende, acceleratori, media e oltre 15.000 partecipanti da tutto il mondo, tra cui 600 investitori e oltre 750 startup.

Il Web Summit Vancouver offre un programma ricco di keynote, panel, workshop e sessioni di networking, coprendo temi come intelligenza artificiale, fintech, sostenibilità, e-commerce e media. Tra i partner dell'evento figurano aziende di rilievo come IBM, Microsoft, Fujitsu Intelligence, KPMG, Dell Technologies e Snap Inc.

Grande sfida

«Il Web Summit Vancouver è molto più di un evento fieristico – afferma Carmen Atzori, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche – è uno snodo strategico per chi vuole giocare un ruolo da protagonista nell’innovazione globale. Portarvi l’eccellenza sarda significa rafforzare la nostra proiezione internazionale e dimostrare che anche dalla nostra isola possono nascere soluzioni capaci di cambiare il mondo».

La delegazione sarda, organizzata e finanziata da Sardegna Ricerche, è parte della collettiva italiana organizzata da ICE-Agenzia e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e rappresenta un punto di incontro tra ricerca pubblica, spirito imprenditoriale e visione internazionale.

Le speranze

Le piccole aziende partite dalla Sardegna piene di speranza propongono idee geniali che potrebbero avere presto uno sviluppo su larga scala.

Come per esempio “Active Label” che sviluppa etichette intelligenti ed economiche per il monitoraggio della temperatura nella catena del freddo, senza l’utilizzo di componenti elettronici.

Altro protagonista è “Certy”, startup che opera nel campo della cybersecurity basata su intelligenza artificiale. Il suo prodotto di punta, Certy Expert, è un agente AI che simula attacchi informatici per individuare vulnerabilità. Aiuta le aziende a rafforzare la difesa digitale dall’interno.

C’è poi “Icarus”, grazie a un assistente virtuale AI che automatizza la gestione di appuntamenti e prescrizioni mediche, via telefono o WhatsApp.

In Canada ci sarà anche “Lapper”, applicazione pensata per gli atleti che praticano sport basati su giri (lap-based), come motociclismo, atletica o nuoto. Un’esperienza immersiva per migliorare le prestazioni sportive.

Da Cagliari arriva “Linkalab”, specializzata in intelligenza artificiale e data governance. Da Sassari invece c’è “SeismicGuard”, un sistema che rileva precocemente le scosse sismiche e attiva misure di protezione. Infine “Zephorum”, la prima piattaforma dedicata alla pianificazione del lascito digitale e alla memoria online. Permette di organizzare, proteggere e tramandare contenuti digitali, nel rispetto delle normative sulla privacy a lungo termine.

