L’Isola del futuro? Più attrattiva 

Internazionalizzare le università sarde, combattere lo spopolamento delle aree interne con più servizi alla persona, superare la stagionalità del turismo. E preparare il territorio ad accogliere il progetto dell’Einstein Telescope. Sono gli auspici dell’Ocse che ieri a Nuoro presenta il report “Ripensare l’attrattività della Sardegna”.

Le ombre abbondano, dalla bassa produttività all’elevata disoccupazione giovanile, da carenze nelle reti digitali a infrastrutture di trasporto inadeguate che frenano la competitività e il benessere dei residenti. Ci sono anche luci come la qualità dell’aria, la destinazione turistica, la ricchezza del patrimonio culturale. «La Sardegna è un territorio che ha tutte le risorse sia ambientali che di capacità per essere più attrattiva», dice Claire Charbit, capo dell’unità di Attrattività regionale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Tanti fattori

«L’attrattività ha caratteristiche diverse a seconda degli attori: le richieste per richiamare i “talenti”, come avere a disposizione case a prezzi economici e un contesto ambientale di grande livello come c’è in Sardegna, possono essere paradossalmente contrarie a quelle dei turisti che con l’overtourism possono rovinare l’ecosistema ambientale: la capacità di trovare il giusto equilibrio è fondamentale per fare della Sardegna un territorio più attrattivo nel futuro», spiega Charbit. Sull’Einstein sottolinea: «Avrà ripercussioni anche sulla città, sul territorio, non solo sul luogo dove viene realizzato. Necessario migliorare attrattività con servizi, alloggi e lavorare con complementarietà». Con lei illustrano il report anche Sabrina Locatelli e Giovanni Pagano.

Isola aperta

All’Isre fa gli onori di casa la presidente della Regione Alessandra Todde che dice: «La Sardegna è una sola, i suoi territori sono interconnessi e serve sviluppare soprattutto le aree interne». E poi: «Non possiamo più perdere 5 mila ragazzi ogni anno che lasciano la nostra Isola, puntiamo invece, grazie alle risorse ambientali e imprenditoriali, a essere un importante centro di innovazione tecnologica e sostenibilità nel Mediterraneo». Todde insiste a dire che il «diritto a restare da garantire ai nostri ragazzi parte da un cambio di mentalità: dobbiamo smetterla di chiedere la patente di sardità che ci porta a ragionare in maniera chiusa e non essere aperti alle novità, per riuscire ad attrarre giovani dall’estero». C’è il tempo di riflettere anche sul progetto della nuova ferrovia a Nuoro. «Ci stiamo muovendo con il Governo, ci viene detto che siamo pochi. Al di là dei numeri è un diritto del territorio», dice Barbara Manca, assessora regionale ai Trasporti. «Una scelta coraggiosa», la promuove Locatelli mentre Franco Cuccureddu, assessore al Turismo, insiste sulla stagionalità da superare: obiettivo inaugurato con gli eventi di Capodanno.

