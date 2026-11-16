Oggi alle 12,30 a La Strambata Egidiangela Sechi (nella foto) fa il punto sulla povertà in Sardegna e nello specifico a Cagliari, partendo dai dati e dalle considerazioni dell’ultimo rapporto Caritas, un report dettagliato particolarmente focalizzato sugli anziani. In studio Raffaele Callia, responsabile del centro studi Caritas. Spazio anche alla situazione sociale di Sassari, con Mattia Mulas che dirige l’emporio solidale e già prepara le iniziative di solidarietà di Natale.