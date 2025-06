Oggi alle 15.03 su Videolina la nona puntata de “L’Isola dei cuccioli”, il programma di Videolina dedicato agli amici a quattro zampe, ormai parte integrante della nostra vita e delle nostre famiglie. Curato e condotto dalla giornalista Veronica Fadda (regia di Stefano Perra), il programma, grazie al contributo di veterinari, addestratori ed esperti, offre consigli e soluzioni sui temi della salute degli animali, sull’alimentazione, sull’educazione. Nel corso delle puntate precedenti, non sono mancati spunti pratici e consigli utili per una gestione consapevole e rispettosa del benessere animale. Ogni appuntamento è anche l’occasione per riflettere sull’importanza del legame profondo che unisce l’uomo agli animali, un rapporto fatto di cura, attenzione e affetto quotidiano.