Oggi alle 15.03 torna l'appuntamento con “L’Isola dei cuccioli”, il programma di Videolina dedicato agli amici a quattro zampe, ormai parte integrante della nostra vita e delle nostre famiglie. Curato e condotto dalla giornalista Veronica Fadda, con la regia di Stefano Perra, il programma accompagna gli spettatori in un viaggio nel mondo degli animali domestici, esplorando temi fondamentali per il loro benessere. Anche in questa settima puntata, grazie al contributo di veterinari, addestratori ed esperti, non mancheranno le consuete rubriche con preziosi consigli pratici pensati per tutti i proprietari di cani e gatti. In questo nuovo episodio, spazio alle storie, alle testimonianze e alle dritte degli esperti.