L’Isola dal caldo torrido alla bufera 

Dal caldo torrido al maltempo totale. È il bilancio del pomeriggio di ieri, con diverse zone dell’isola interessate da violenti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature.Dalla Barbagia passando per Ogliastra, Campidano e Gallura,diversi i disagi fra centri abitati e campagne. Così come la 131 dcn all’altezza di Nuoro,dove si sono vissuti attimi di paura per la caduta di alcuni alberi sulla carreggiata, mentre gli uomini della Polizia Stradale, mettevano in sicurezza il traffico sotto la tempesta.

Barbagia

Bomba d'acqua anche su Fonni,con le scale di via Umberto trasformate in un fiume proveniente dal centro storico, senza fortunatamente causare danni alle abitazioni vicine. Fiumi di acqua e fango, anche nelle campagne di Montes a Orgosolo, con la piena del fiume Olai e Badu Harru. A cui è seguita, l'ordinanza del sindaco Pasquale Mereu di chiusura della strada di “Santu Naniu” danneggiata da acqua e detriti. Vietando, il transito di tutti i veicoli.

A Desulo, paese al sicuro, grazie ai canali di guardia, attivi già a decenni a protezione dell'abitato: «Nei mesi scorsi - dice il sindaco Gian Cristian Melis - siamo intervenuti con un importante lavoro di pulizia da parte di un'azienda locale. Le scorse ore si sono rivelate un banco di prova importante, che ci lasciano tranquilli ma sempre in allerta per la protezione della comunità».

Ogliastra

L’asfalto bagnato è la causa di incidenti avvenuto a Bari Sardo e Noragugume (feriti lievemente alcuni automobilisti). La pioggia in Ogliastra è stata salutata positivamente dopo mesi di gravosa siccità, fra i boschi del Pardu e del Gennarentu vestiti di un inconsueto giallo: «La situazione nei nostri pascoli è drammatica - dice il sindaco di Arzana Angelo Stochino - l'acqua di queste ore è una manna dal cielo, tutto ciò ci fa capire di come la condizione dei cambiamenti climatici debba essere messa nell'agenda politica attuale e futura».

Gallura e Monte Acuto

Cantine e strade allagate, tombini intasati e cumuli di grandine alti oltre dieci centimetri ai bordi delle strade: la violenta ondata di maltempo si è abbattuta anche sul nord dell’isola, colpendo in particolare la Gallura e alcuni Comuni del Monte Acuto. Le forti piogge accompagnate da grandine, hanno trasformato il centro abitato e il paesaggio circostante Oschiri in uno scenario surreale, quasi invernale. La grossa quantità d’acqua che si è caduta in poche ore ha creato forti disagi agli abitanti del comune a pochi passi dal Lago Coghinas. Sul posto per ore hanno operato i vigili del fuoco che sono giunti in soccorso di numerose famiglie le cui cantine sono state allagate. Non sono servite le paratie sistemate nelle porte e negli ingressi dei garage: l’acqua in alcuni casi ha superato i 30 centimetri.

Forti piogge e disagi anche a Berchidda, dove le strade sono state invase da fiumi d’acqua e numerose zone del centro risultavano allagate, e a Luras, dove la pioggia è andata avanti per buona parte del pomeriggio.

Passato il maltempo si farà la conta dei danni causati dalla grandine abbattutasi sui numerosi vigneti e oliveti della zona.

