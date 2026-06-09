L’Isola da scoprire 

Prima tappa di “Itinerari di Sardegna” nel Sulcis a Santadi per una visita alle aree archeologiche di Pani Loriga e Barrancu Mannu e al museo che raccoglie numerosissimi reperti trovati in quei siti e non solo. In paese visiteremo anche il museo etnografico de sa Domu Antiga, la parrocchiale di San Nicolò teatro del matrimonio mauritano e infine le bellissime grotte di Is Zuddas. Non meno interessanti i siti che vi mostreremo da Nuxis. La chiesa paleocristiana di Sant’Elia; il pozzo sacro di Tatinu; la miniera di Sa Marchesa con annesso il museo geospeleologico.

E poi la spettacolare necropoli nella grotta di s’Acqua Cadda e infine i tipici furriadroxius sparsi nelle campagne.

Appuntamento alle 21 su Videolina.