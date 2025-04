L’Isola da (ri)scopire 

Sarà una sorpresa per molti. Il grande mosaico di epoca romana di 160 metri quadri di San Cromazio a Villaspeciosa è uno dei siti che andremo a vistare in questa puntata di “Itinerari di Sardegna”, alle 21 su Videolina. Unitamente alla chiesa romanica di San Platano per conoscere il culto per quel santo fratello di Sant’Antioco; al pozzo sacro di Mizza Cuccureddus e ai resti dell’antico villaggio di San Giovanni Seruis.

Ci sposteremo quindi a Uta per visitare il bellissimo Santuario di Santa Maria di Monserrat, la parrocchiale di santa Giusta. Conosceremo da vicino anche l’area fortificata pre nuragica di Su Niu de su Pilloni ed effettueremo una escursione nella riserva del WWF Domus De Luna di Monte Arcosu.