12 novembre 2025 alle 00:28

L’Isola chiude quarta al Trofeo delle Regioni 

Grazie a un team che ha dimostrato di avere carattere e qualità, la Sardegna ha centrato un ottimo quarto posto nell’on-raod al Trofeo delle Regioni di Supermoto disputato a Pomposa (Ferrara).

Un piazzamento ai piedi del podio ottenuto grazie alla somma dei risultati messi a referto dall’iglesiente Michele Cuccu su Kawasaki e dall’algherese Nicola Baccanti su Yamaha (11º e out) nella classe on-road. Cuccu, sesto in gara1 e secondo in gara2, è stato determinante per portare a casa il 4º posto, visto anche lo sfortunato ritiro di Baccanti in gara2 dopo l’undicesima piazza in gara1. La Sardegna ha chiuso ottava nella classifica dell’off-road, dove è stata rappresentata dal tortoliese Riccardo Mulas (14º e 14º) e da Claudio Spanu (8º e 13º), giovane ma blasonato centauro dorgalese già pluricampione italiano e nonché campione del mondo junior e club di Enduro. I due alfieri sardi schierati nella off-road, entrambi su Honda, hanno dovuto fare i conti con la pesante assenza per infortunio del terzo motociclista, Roberto Bellu. ( vc.h. )

