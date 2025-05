L’Isola che non può fermarsi  

Sono centomila in più rispetto alle precedenti rilevazioni i sardi che quotidianamente escono di casa per andare al lavoro o a scuola o per raggiungere altre destinazioni; lo fanno a piedi oppure in bici (più della media dei connazionali) oppure in auto, con i mezzi pubblici, in scooter o monopattino oppure in treno e, per gli spostamenti più impegnativi e oltremare, in nave o in aereo. È un esercito in crescita quello fotografato dal convegno nazionale “Sistemi intermodali e sostenibilità. Il ruolo dei grandi sistemi di trasporto regionali e il valore delle imprese artigiane nella mobilità del territorio”, organizzato venerdì all’aeroporto di Cagliari da Confartigianato Imprese Sardegna nell’ambito dell’iniziativa Ci.te.mos.

La “popolazione mobile” sarda, dicono i dati sull’ultimo quadrimestre 2024 analizzati dall’ufficio studi Confartigianato, ammonta a circa un milione di persone: a spostarsi ogni giorno è il 67,7% della popolazione residente, con circa 2.565.996 spostamenti giornalieri (2,4 a persona). Sono numeri in crescita del 4% rispetto al 2023, quando se ne registravano 2.464.139.

Ogni giorno sono 655mila gli spostamenti dei residenti nell’area vasta di Cagliari, 323mila in quella di Nuoro, 278mila in quella di Oristano, 803mila nell’area Sassari-Gallura, 494mila nel Sud Sardegna. Una parte significativa di questi spostamenti avviene all’interno della stessa area di residenza: 582mila all’interno dell’aerea metropolitana di Cagliari, 779mila nella provincia Sassari-Gallura, 426mila nel Sud Sardegna, 251mila nell’Oristanese, 295mila tra Nuoro e Ogliastra.

Dati che secondo Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna, «sottolineano la necessità di politiche di trasporto pubblico e infrastrutture adeguate a supportare gli spostamenti della popolazione. La sostenibilità nella mobilità non è basata su un’unica opzione: più le persone possono scegliere come muoversi, più modalità di trasporto hanno a disposizione e più è possibile arrivare a un trasporto eco-compatibile, con minori emissioni, minore consumo di risorse non rinnovabili e miglioramento della qualità della vita. In questa combinazione di trasporti, l’intermodalità diventa un’azione chiave per aiutare la mobilità a diventare più sostenibile».

