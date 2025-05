L’isola che accoglie: spiagge per tutti 

Orosei investe sempre più sull’accoglienza, superando le barriere della disabilità e rendendo le proprie spiagge accessibili a tutti.

Il centro baroniese è stato inserito insieme ai comuni di Alghero, La Maddalena e Carloforte, nel progetto dell’assessorato regionale al Turismo “L’Isola che accoglie: turismo accessibile e inclusivo in Sardegna”. A disposizione ci sono circa 450.000 euro per due annualità. Soldi che consentiranno al Comune di realizzare un’area parcheggi dedicata ai disabili in prossimità degli arenili della Marina, passando per Cala Liberotto, Su Barone, Su Petrosu, Fuile ‘e Mare, Osalla e Sa Prama. Ma anche il posizionamento di passerelle e piattaforme lignee amovibili dotate di tavoli, sedie e ombrelloni per attività ricreative dedicate alle persone con disabilità.Al centro dell’ampio programma d’interventi, anche l’installazione di bagni negli accessi alle spiagge, dispositivi di facilitazione alla balneazione, la presenza di personale qualificato.

«Grazie al finanziamento - dice la sindaca Elisa Farris - riusciremo a rendere accessibili ben 7 spiagge del nostro litorale. Inclusione sociale, ospitalità, formazione e sensibilizzazione, sono stati i punti forti della nostra strategia. Sarà fondamentale la collaborazione degli operatori economici, adeguatameente formati». (g. i. o.)

