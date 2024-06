L’Isola prova a eleggere qualche sardo tra gli otto europarlamentari che saranno espressi dal collegio Sicilia-Sardegna. Si voterà oggi sino alle 23, anche per eleggere sindaci e consiglieri comunali in 27 Comuni, in prima fila Cagliari e Sassari. Boom di defezioni tra gli operatori dei seggi (nell’Isola sono 1.844). Il record a Cagliari: in una sezione hanno rinunciato, uno dopo l’altro, sette presidenti.

