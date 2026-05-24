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Serie A maschile.
25 maggio 2026 alle 01:16

l’isola cerca lo scudetto 

Podda (campione uscente) ed Etzi attendono i playoff 

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L’attesa cresce, anche se il pallone resta fermo. I playoff scudetto di Serie A di calcio a 5, che vedono in campo anche i giocatori isolani Michele Podda, 26 anni, e Lorenzo Etzi, 24, inizialmente previsti per lo scorso weekend sono stati rinviati dopo il ricorso presentato dall’Ecocity Futsal Genzano contro la decisione della Corte Federale d’Appello di infliggere alla squadra 8 punti di penalizzazione. La Divisione Calcio a 5 ha spostato le gare al 9 giugno specificando che tutto dipenderà dal pronunciamento del Collegio di garanzia dello Sport.

E l’attesa cresce. Podda, in forza al Meta Catania campione d’Italia, rimarca le difficoltà di preparare una fase decisiva senza riferimenti certi: «Mentalmente sarà un po’ complicato ma sono sicuro che non troveremo alibi e ci faremo trovare pronti. Saranno tante partite in pochi giorni ma l’abbiamo fatto per tutta la stagione». C’è la possibilità di conquistare il terzo titolo di fila: «Vorrebbe dire entrare ancor di più nella leggenda di questo sport. Solo due o tre squadre hanno vinto tre scudetti consecutivi e questo si aggiungerebbe agli altri titoli importanti che fatto nostri vinto quest’anno».

Anche Etzi, protagonista con la L84 Torino, sottolinea quanto sia complicato vivere l’attesa: «È dura perché ti alleni senza poi giocare. Ci adattiamo e cerchiamo di arrivare il più preparati possibile, anche se non sappiamo ancora chi sfideremo». Grande la fiducia nelle possibilità della squadra: «Sappiamo che possiamo fare bene, però ovviamente sono delle finali e non sarà semplice».

L’incertezza sul calendario non cancella entusiasmo e ambizioni. I playoff Scudetto si preparano a regalare spettacolo e tra i protagonisti ci saranno anche i due talenti sardi, pronti a giocarsi la possibilità di conquistare il tricolore.

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