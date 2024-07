L’Isola avvolta dal caldo africano, si spera nel maestrale 

Il caldo africano non sembra intenzionato a dare tregua. Con picchi oltre i quaranta gradi registrati nelle zone interne della Sardegna, destinati a ripetersi anche nei prossimi giorni. Così si spera nel maestrale, atteso per il prossimo fine settimana, quando l’Italia – a partire da venerdì - si ritroverà spaccata in due: con temporali intensi al Nord, e caldo e afa che non abbandoneranno il Sud. Nell’Isola le temperature medie si confermeranno sopra quelle stagionali.

Le previsioni

«La nostra penisola rimane ancora sotto l'ondata di calore di origine subtropicale africano», avverte Alessandro Gallo, meteorologo di MeteoNetwork Sardegna. «Anche la Sardegna è oramai esposta alle forti ondate di calore, con temperature massime che nelle aree dell’interno possono superare i 40 gradi centigradi mentre sulle coste, grazie alla brezza pomeridiana, oscillano tra i 32 e i 34 gradi, che comunque non è poco».

E se sulla terraferma si suda, in acqua non è che vada meglio. «Sono decisamente alte anche le temperature dei mari: il Tirreno centrale, il mare di Sardegna e l'Adriatico hanno fatto registrare in superficie persino 30 gradi», spiega l'esperto, che annuncia un weekend ventilato ma non fresco, con l'Italia divisa in due. «Le ultime corse dei modelli matematici indicano un cedimento dell'anticiclone a causa di una veloce perturbazione atlantica che investirà le regioni del nord peninsulare, con fenomeni localmente forti a carattere di temporale». Già da alcuni giorni

Sulla Sardegna, l’ingresso della perturbazione atlantica nel fine settimana favorirà la disposizione dei venti da maestrale, che soffierà moderato con raffiche soprattutto sul settore occidentale», anticipa Gallo, senza dare troppe speranze a chi pensava in una piccola tregua da afa e aria rovente: «Le temperature, sia le minime che le massime, tenderanno a scendere ma resteranno sempre sopra le medie di stagione».

Pericolo di incendi

Non c'è solo il caldo feroce a preoccupare la Sardegna: con i bacini idrici a secco in tutta l'Isola, e nessuna perturbazione all'orizzonte neanche nel lungo termine, prosegue il grido accorato degli agricoltori, che da settimane si appellano alla Giunta regionale affinché conceda risorse emergenziali per fronteggiare il problema dei terreni da troppo tempo a secco. Inoltre resta elevato il rischio incendi, con i roghi che da giorni camminano in diverse parti del territorio sardo: e ora, la previsione di un rafforzamento del vento nel weekend fa temere nuovi incendi.

RIPRODUZIONE RISERVATA