L’Isola attende la Fiaccola 

A bene vedere, un po’ di Sardegna nel viaggio della fiaccola, che sbarcherà venerdì sera a Olbia proveniente da Livorno, si era già visto sabato scorso alla partenza da Roma. Merito di due cestisti: uno, proprio di Olbia, l’ex capitano azzurro Gigi Datome; l’altro, Achille Polonara, giocatore sotto contratto con la Dinamo Sassari che tiene accesa la fiamma, altrettanto importante, di sconfiggere la leucemia.

Da nord a sud

Il viaggio nell’Isola, però, inizierà nel weekend, all’ottava giornata del lungo tour italiano in 60 tappe destinato a concludersi il prossimo 5 febbraio a Milano. Sabato mattina la partenza da Olbia alle 8.20 di una prima tappa destinata a transitare da Sassari (10.55), Porto Torres (11.55), Alghero (14.25), con uno Special moment (cioè il passaggio di una piccola parte del convoglio) a Stintino. All’arrivo a Nuoro (19.30) ci sarà la City celebration in piazza Vittorio Emanuele. L’indomani, ripartenza da Oristano alle 9.16, passaggio Sanluri alle 10.50, special moment alla reggia di Barumini e a Iglesias, poi Quartu (12.45) e arrivo alle 17 a Cagliari.

Lo show

Al porto (calata via Roma) si svolgerà la City celebration , che consiste in un palco destinato agli sponsor ufficiali Coca-Cola ed Eni e ai comuni, con l’intrattenimento guidato dal conduttore Marco Barzizza e, all’arrivo dell’ultimo tedoforo, l’accensione del piccolo braciere già visto a Roma allo Stadio dei Marmi. A conclusione della serata, la fiaccola con il convoglio, composto da una ventina di mezzi, comprese le moto di scorta, simile a una carovana pubblicitaria del Giro d’Italia, partirà alla volta della Sicilia per proseguire il viaggio.

I portatori

Moltissimi i tedofori impegnati (10.001 in tutta Italia). Sono stati scelti in parte dalla Fondazione Milano Cortina, in parte dagli sponsor, in parte dal territorio (le sedi tappa o di passaggio), ma per la parte più numerosa in base alle candidature mandate (entro lo scorso 30 giugno) dagli appassionati. Soltanto per la tappa di Cagliari saranno ben 108 individuali più due gruppi: uno di questi potrebbe essere l’associazione Millesport che oggi alle 10.30 parteciperà alla presentazione della parte cagliaritana del percorso, nella Sala Consiliare di palazzo Bacaredda, con il sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, il presidente della commissione Sport Michele Boero, il delegato regionale della Società Italiana di Storia dello Sport Mario Fadda, l'illustratrice Alice Roggeri e i rappresentanti del Cagliari Calcio le tre tedofore.

Grandi firme

A Cagliari sono state indicate come tedofore tre donne: la velocista Dalia Kaddari, la capitana dell’Amsicora hockey Giulia Stagno e la nuotatrice Francesca Zucca, mentre l’olimpionica Marta Maggetti è stata dirottata per la festa in città a Nuoro. Diversi nomi sono già trapelati per le tappe nel resto dell’Isola: a Olbia Melissa Satta, sabato anche il ginnasta quartese Nicola Bartolini, la giocatrice di pallamano Silvia Basolu e il saltatore in lungo Elias Sagheddu per Nuoro, ma anche il campione di judo paralimpico Gianmario Fancello. Domenica mattina ci saranno anche Lorenzo Patta e Stefano Oppo, che si passeranno il testimone a Oristano. Ma saranno moltissimi gli sportivi e i volti più o meno noti a sostenere la torcia azzurra con il fuoco acceso a Olimpia.

