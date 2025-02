L’Isola alla Bit, tra Storia e IA 

In fondo è la ricetta che ha dato ragione all’Aga Khan, quella di un’Isola che non è solo mare, ma è pure paesaggio, tradizioni, enogastronomia e una Storia che va raccontata. «Senza l’Aga Khan non ci sarebbe stato il turismo. Con una visione lungimirante ha dato una percezione diversa della Sardegna nel mondo», ha detto l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, presentando – con un omaggio al creatore della Costa Smeralda morto nei giorni scorsi – il programma alla Borsa Internazionale del Turismo che si chiude oggi a Milano.

Una cultura millenaria

Oltre mille metri di spazi espositivi lo stand dell’Isola, con 54 operatori turistici, oltre alle Fondazioni Mont’e Prama, Barumini Sistema Cultura, Pula Cultura Diffusa e l’associazione Borghi Più Belli d’Italia. Non una semplice vetrina con le proposte per i compratori, però. La Sardegna destinazione turistica non-solo-mare è stata presentata in maniera efficacissima con la mostra “Nuragica”, allestita nello spazio Factory NoLo, un percorso immersivo nella realtà virtuale, tra santuari e tombe dei giganti, torri e traffici commerciali e botteghe artigiane. «E l’interesse c’è, enorme», sottolinea l’assessore Cuccureddu. «L’interesse dei viaggiatori che rappresentano un segmento molto importante, il flusso autonomo del turismo culturale, che è differente da quello balneare e non è legato alla stagione estiva». Lo stesso vale, «per il turismo dei borghi, il terzo asset dell’offerta turistica italiana».

Esperienze diverse

La destagionalizzazione si costruisce, «con una strategia più ampia di promozione del nostro territorio che mira a valorizzare l’Isola come destinazione turistica in grado di offrire esperienze diversificate tutto l’anno». Per quanto riguarda il mare, «competiamo con i più grandi player del settore, dalle Seychelles alle Maldive, dalla Polinesia francese alle Mauritius. Ma abbiamo un problema di fortissima stagionalità, e ragionare sul mese o sulle settimane di spalla pensando di allungare il prodotto balneare, così come è stato fatto negli ultimi trent’anni, non ha prodotto risultati».La Sardegna, puntualizza l’assessore al Turismo, «è anche archeologia, gastronomia, eventi, turismo nei borghi, turismo religioso, turismo sportivo, escursionismo eccetera». Non solo mare, dunque (e il resto residuale). «Oggi stiamo ribaltando questo paradigma. Stiamo cercando di proporre prodotti turistici che abbiano una capacità attrattiva autonoma e un’autonoma capacità attrattiva di flussi non legati necessariamente al balneare».

I dati elaborati

L’avvio con il programma degli eventi. «Siamo partiti col Capodanno, diciassette eventi dei festeggiamenti in piazza: abbiamo avuto circa 200mila presenze che hanno generato in termini di ritorno dell’Iva molto più del contributo assegnato. Lo stesso facciamo adesso con il Carnevale, poi con la Settimana Santa e via. Insomma, la strategia è accendere i riflettori sulla Sardegna per una settimana ogni mese, quella in cui rileviamo la massima propensione al viaggio e alla spesa». La destinazione Sardegna si costruisce anche indagando i mercati; i gusti e la propensione alla spesa dei viaggiatori. «Con azioni mirate, grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale che ci permettono di elaborare un numero enorme di dati e orientare quasi in maniera chirurgica la nostra azione».

