L’Isola alla Bit con 54 operatori 

La Sardegna alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano con uno stand di 1040 metri quadrati in cui sono presenti 54 operatori turistici. Ieri l’inaugurazione con gli assessori al Turismo, Franco Cuccureddu, e all’Innovazione tecnologica, Maria Elena Motzo. Sabato è stata presentata invece la mostra “Nuragica”, evento collaterale alla Fiera del turismo. «La Sardegna non è solo mare, ma è storia, cultura e tradizioni, con un patrimonio archeologico di straordinario valore che vogliamo rendere protagonista – ha spiegato Cuccureddu – con iniziative come questa, confermiamo il nostro impegno a costruire un turismo sostenibile e destagionalizzato, capace di attrarre visitatori interessati a scoprire l’essenza più profonda della nostra terra».

Non mancano le polemiche. Secondo l’ex assessore al Turismo Gianni Chessa, «la Sardegna si presenta alla Bit con una strategia che sembra voler riscoprire l’ovvio: il patrimonio archeologico e culturale dell’Isola». Il consigliere di Forza Italia sostiene che «Cuccureddu ha presentato con enfasi la mostra Nuragica, come fosse una grande innovazione, dimenticando che questa è già stata promossa da anni nei circuiti nazionali e regionali dai suoi predecessori».

Tornando a ieri, l’assessora Motzo ha sottolineato che «sicuramente l’innovazione tecnologica si concilia benissimo con il turismo per promuovere una Sardegna unica. Unire le due forze e lavorare in sinergia può sicuramente dare grandi possibilità alla Sardegna di uscire all’esterno, di avere una maggiore comunicazione e un racconto importante dell’Isola: con l’assessore Cuccureddu vorremo mettere in campo dei progetti importanti, stiamo lavorando sul digital twin, sui gemelli digitali (rappresentazione virtuale di una realtà fisica) per fare una mappatura di tutte le nostre bellezze dal punto di vista urbanistico, archeologico e tutto quello che la Sardegna ha e può offrire. Mapparla per fare veramente un gemello digitale. È importantissimo promuovere l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale perché insieme si riesce a lanciare la Sardegna verso altri mercati».

