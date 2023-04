L’Isola al Vinitaly 

In alto i calici. Da tutti questa cinquantacinquesima è stata considerata la vera edizione della ripartenza dopo il Covid. Il Vinitaly di Verona ha confermato il successo delle cantine sarde. In 110, provenienti da tutta l'Isola, hanno partecipato al più importante salone mondiale dedicato al vino e ai distillati, 72 ospitate nella collettiva allestita dalla Regione Sardegna. Ricchissimo il programma tra approfondimenti e degustazioni dei nostri vini in abbinamento ai prodotti agroalimentari della tradizione sarda. Questa sera alle 21 su Videolina lo speciale curato da Stefano Birocchi per la regia di Gianfranco Trudu.

