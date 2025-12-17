VaiOnline
Calcio a 5.
18 dicembre 2025 alle 00:28

L’Isola al Torneo delle Regioni 

Una settimana di partite e 72 squadre maschili (Under 19, U17 e U15) e femminili. Sono i numeri del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in programma nel Lazio dal 25 aprile al primo maggio, competizione alla quale la Sardegna parteciperà con quattro Rappresentative. «Dobbiamo onorare al meglio questa maglia, di cui siamo i rappresentanti non solo sul campo ma anche dal punto di vista comportamentale ed etico», ha sottolineato Gianni Cadoni, presidente della Figc sarda e vice presidente nazionale della Lega nazionale dilettanti, presentando ieri nella sede del Comitato i tecnici delle selezioni regionali.

In panchina

La guida dell’Under 15 è stata affidata a Tony Petruso, allenatore di grande esperienza che già dieci anni fa ha ricoperto lo stesso ruolo. «Sono molto contento di riaffrontare questa avventura», le sue dichiarazioni, «bisogna essere bravi a entrare subito in sintonia con i ragazzi ed essere capaci di sfruttare ogni occasione che il campo ci darà». Gianluca Marras, allenatore del Parco Cross città di Serrenti in serie C1, sarà alla guida dell’Under 17 con l’obiettivo di migliorare il terzo posto ottenuto dal suo predecessore nella scorsa edizione del Torneo. L’Under 19 sarà nelle mani di Ivan Paderi, tecnico con una lunga esperienza nelle formazioni giovanili e attuale allenatore degli Under dell’Elmas. Per la Selezione femminile si è scelta la continuità con Marcello Puddu, che lo scorso anno ricopriva il ruolo di vice allenatore.

Dirigenti

Luca Fadda, delegato del calcio a 5 Sardegna, ha voluto sottolineare l’importanza della crescita del movimento: «I buoni risultati delle ultime edizioni sono il frutto della crescita del movimento, sia maschile che femminile, e della grande disponibilità delle società durante i raduni».

Con il Torneo delle Regioni alle porte, i talenti sardi sono pronti a brillare sul palcoscenico nazionale rappresentando al meglio la Sardegna.

