L’Isola a piedi in sessanta itinerari 

Bellezze che danno le vertigini, rocce e alberi che sono veri e propri monumenti. E poi tanto verde, l’azzurro del mare dell’Isola, le antiche miniere o i vecchi percorsi dei pastori. “Camminare in Sardegna 2” fa emergere tutto ciò che si può cogliere con un incedere lento, silenzioso, capace di restituire ai sensi quanto la natura è in grado di creare. Le nuove guide curate dal geografo nuorese Matteo Cara, in edicola da domani con L’Unione Sarda per cinque settimane, sono un mezzo indispensabile per chi voglia conoscere ancora una volta itinerari da scoprire e luoghi che la natura ha conservato intatti fino ai nostri giorni oppure dove è possibile cogliere tracce ancestrali della presenza dell’uomo.

La scelta

La prima collana, due anni fa, era stata concepita come un viaggio nell’Isola divisa in sette aree geografiche, questa volta invece la scelta è caduta su criteri differenti. «L’impianto è completamente cambiato – spiega l’autore Matteo Cara – questa volta si è pensato di dividere i dodici itinerari di ogni volume, che sono complessivamente cinque, per temi, iniziando da “Foreste e alberi monumentali”, per poi proseguire con gli altri quattro titoli: “Sul mare”, “Monumenti di pietra”, “Lo spazio e la vertigine” e “I luoghi dell’uomo”. I percorsi sono tutti nuovi». Nessuna ripetizione, dunque, rispetto all’edizione passata ma sessanta trekking fruibili, segnalati e facili da individuare anche grazie alle precise indicazioni fornite nella guida e al QrCode che permette di scaricare la traccia sul telefonino con una semplice applicazione che può essere scelta dall’escursionista.

Difficoltà

Tra i sessanta percorsi, ce ne sono per tutti i gusti: da quelli più difficili a quelli facili. «Generalmente ho cercato di utilizzare come criterio di scelta – osserva Matteo Cara – quello di individuare percorsi non scontati per evitare che si finisca per andare sempre negli stessi luoghi. La considero una specie di missione, al di là della retorica, purché gli itinerari siano indicati con la nuova segnaletica che sta nascendo in tutta l’Isola». In ogni volume, c’è almeno un percorso di una certa difficoltà, inserito per gli escursionisti più esperti, ma la maggior parte è percorribile quasi da tutti, purché si tengano presenti le indicazioni sullo stato del tracciato contenute nei volumi.

I luoghi

Dunque, niente di scontato, posti che spesso non sono conosciuti se non dagli appassionati più esperti. E così si può spaziare dai boschi di lentisco, come “Su Chessariu” di Loculi, luogo magico quanto inaspettato, fino al mulino di Traessile, nel Canale Cannas, tra Ardauli e Sorradile. «Non ci va quasi nessuno ma è un percorso bellissimo nel quale si cammina sui vecchi sentieri, quelli che consentono di tornare indietro nel tempo quando collegavano centri abitati distrutti dalla peste del Trecento che cambiò la fisionomia demografica e urbana dell’Isola», osserva Cara. E ancora la “Città di roccia”, così la chiamano coloro che vogliono far capire di cosa si tratta ai turisti, ossia l’area di Pranu Trebini, nel territorio di Villaputzu, un luogo dove le cenge nella roccia sembrano prodotte dall’uomo e invece sono solo dovute all’azione della natura. Un po’ come accade a “S’istrada longa”, nel Golfo di Orosei in territorio di Baunei, un itinerario consigliato solo a escursionisti esperti, viste le vertigini che può provocare e la lunghezza della camminata, ma «irrinunciabile» se si vuole conoscere un pezzo di Supramonte frequentato solo da caprari e porcari e di una bellezza che lascia senza fiato.

«Ogni percorso va affrontato in sicurezza – conclude Matteo Cara – ma cerco di spiegare anche come muoversi dal punto di vista ambientale, se ci sono ad esempio delle nidificazioni oppure monumenti naturali particolarmente fragili, per evitare di danneggiare il paesaggio. Sono luoghi che vivono ancora grazie alla memoria di chi li ha salvaguardati e oggi ha passione nel condividerli e nel trasmettere la memoria locale in un racconto universale. L’apporto di queste persone è fondamentale per la riuscita di una buona guida escursionistica, soprattutto perché sono in grado di dare profondità ai luoghi dell’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA