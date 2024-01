L’Isis rivendica la strage in Iran 

Teheran. Dopo 24 ore di silenzio l’Isis si addossa la responsabilità del doppio attentato di mercoledì vicino alla tomba di Qassem Soleimani, nella città iraniana di Kerman, che secondo un bilancio rivisto al ribasso ha provocato 84 morti e 284 feriti. Comunque la peggiore strage nella storia della Repubblica islamica.

Le manifestazioni

A provocare le esplosioni, ha affermato il sedicente Stato islamico sui suoi canali Telegram, sono stati due suoi kamikaze. Ma Teheran continua a sostenere che dietro ai terroristi si nascondano Washington e lo Stato ebraico. Le immagini di manifestazioni in varie città iraniane, con i partecipanti che intonano i consueti slogan di “morte a Israele” e “morte all’America”, sono state trasmesse dalla televisione di Stato. E per oggi, giorno dei funerali delle vittime, le autorità invitano la popolazione a scendere nuovamente in piazza contro i governi israeliano e americano, in questo momento di estrema tensione per il conflitto mediorientale, in cui la Repubblica islamica sostiene Hamas e il movimento sciita libanese di Hezbollah. Eppure altri attentati simili sono stati riconosciuti negli anni passati come opera dei fondamentalisti sunniti dell’Isis nel cuore dello Stato sciita per eccellenza. Nel 2022, per esempio, 15 persone furono uccise in un attacco a un santuario a Shiraz, mentre al 2017 risale l'azione più clamorosa, un doppio assalto al Parlamento di Teheran e al mausoleo dell'ayatollah Ruhollah Khomeini. E Soleimani era considerato un nemico mortale non solo da Israele e dagli Usa - che lo hanno ucciso - ma anche dall’Isis, per il ruolo che aveva svolto in Iraq e Siria contro il Califfato.

Tel Aviv non commenta

Ma tradizionalmente le autorità di Teheran considerano i terroristi di qualsiasi natura - fondamentalisti sunniti o separatisti di etnie minoritarie - come strumenti di cui si servono israeliani e americani per indebolire la Repubblica islamica. Gli attacchi di Kerman, ha affermato Esmail Qani, il successore di Soleimani alla guida della Forza Qods dei Pasdaran, sono stati compiuti da «agenti del regime sionista e degli Stati Uniti». Fin da ieri Washington aveva negato qualsiasi coinvolgimento, dicendosi sicura che nemmeno Israele avesse una qualche responsabilità, e richiamando invece le similitudini tra il doppio attentato di Kerman e gli attacchi rivendicati negli anni passati dall’Isis. Israele, a cui sono stati addebitate diverse uccisioni mirate di scienziati nucleari e comandanti militari in Iran e all'estero, non ha commentato.

Schema tipico

Secondo gli analisti l’impiego di due attentatori suicidi rispecchia il modo di operare dello Stato islamico. Una "fonte bene informata” citata dall’agenzia ha detto che, non potendo superare gli stretti controlli di sicurezza per avvicinarsi alla tomba di Soleimani, i due kamikaze si sono fatti saltare in aria uno a 1,5 chilometri e l’altro a 2,7 dalla moschea di Saheb al-Zaman, dove il generale è sepolto.

