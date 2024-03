L’Isis mostra i video degli attentatori, Mosca non ci crede 

MOSCA. Dopo lo choc e l'incredulità, il giorno del dolore per la Russia, che ha osservato una giornata di lutto per le vittime dell'attacco al Crocus City Hall. Eventi cancellati, teatri chiusi e bandiere a mezz'asta, comprese quelle delle ambasciate europee e di quella americana, mentre sui mandanti della strage non si placano le polemiche tra gli Usa, che ribadiscono di credere alla rivendicazione dell'Isis, e Mosca, che dice di trovare sospetta un'assoluzione così rapida di Kiev da parte delle autorità statunitensi. Non a caso, la Russia scaglia subito un nuovo attacco contro l’Ucraina, con una lunga notte di bombardamenti su vaste porzioni di territorio, compresa Kiev e la città occidentale di Leopoli.

Ignorato il filmato

La Russia non crede alla pista islamica: nessun risalto ha avuto del resto nei media ufficiali il video macabro dell'attacco diffuso dall'agenzia dello Stato islamico, secondo la quale il filmato sarebbe stato realizzato dagli stessi assalitori. Intanto il bilancio delle vittime è salito a 137 morti e 180 feriti. Mentre i quattro arrestati con l'accusa di essere gli autori dell'assalto, bloccati nella regione di Bryansk mentre secondo le autorità russe cercavano di varcare il confine con l'Ucraina, sono stati portati per gli interrogatori formali nella sede del Comitato investigativo federale a Mosca.

Sabato, nel suo discorso televisivo alla nazione, il presidente Vladimir Putin aveva ignorato la rivendicazione da parte dell'Isis, evocando una possibile responsabilità dell'Ucraina. La vicepresidente Usa Kamala Harris ha ribadito che «non c'è nessuna prova che Kiev sia dietro l'attentato». Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha affermato che la Russia sta solo «creando una cortina fumogena di propaganda». Pronta la controreplica della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova: «Finché l'inchiesta non sarà completata, ogni frase da Washington che giustifichi Kiev dovrebbe essere considerata come una prova».

Continua intanto il pellegrinaggio dei moscoviti davanti ai resti del Crocus City Hall, dove è stato allestito un memoriale improvvisato, ricoperto da una marea di fiori. Anche molte famiglie con bambini si avvicinano per accendere candele e lasciare giocattoli. Sui resti carbonizzati della sala da concerti è stato installato un enorme schermo elettronico dove appare l'immagine di una candela e la scritta: “Crocus City Hall. 22/3/2024. Siamo in lutto”. Un'immagine ripresa sui tabelloni pubblicitari di Mosca e di diverse altre città russe.

Paura in Armenia

Molti media riportano intanto la storia di Islam Khalilov, un 15enne musulmano che lavorava al guardaroba della sala da concerti e ha salvato decine di persone rimaste bloccate, indicando una via di fuga. La tensione resta alta: a San Pietroburgo un centro commerciale è stato evacuato dopo che un uomo aveva detto alla polizia di aver piazzato una bomba, venendo subito arrestato. E momenti di paura sono stati vissuti a Erevan, capitale dell'Armenia, dove tre uomini hanno attaccato una stazione di polizia per ragioni non chiarite. Due sono rimasti feriti dall'esplosione di una granata che avevano con sé. Un terzo, che si era barricato nell'edificio minacciando di fare esplodere un altro ordigno, è stato arrestato.

«Bisogna restare calmi e prudenti», ed «evitare un’escalation», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, invitando la Russia a «non strumentalizzare» l'accaduto.

