GIRONE B.
08 dicembre 2025 alle 00:45

L’isili sbanca Santa Giusta, Impresa del Perdaxius al 93’ 

Santa Giusta 0

Isili 1

Santa Giusta : P. Marras, Frau, Porta, N. Cabras, M. Marras, N. Marras, Oggianu, Johnson, D. Frongia (50’ Pusceddu, 67’ Rocco), S. Cabras, Murru (78’ A. Caria). Allenatore Sau.

Isili : F. Caria, Zedda (46’ Anedda), S. Mura, Meloni, Massa, M. Mura, Laconi, Secci (79’ Cambuli), Demuro (72’ Chorques), Casu, Pribegau. Allenatore Melis.

Arbitro : Leoni di Sassari.

Rete : 58’ Meloni.

È un gol segnato da Meloni in avvio di ripresa a regalare all’Isili la vittoria sul campo del Santa Giusta. Partita equilibrata, con nessuna delle due squadre che, sul piano del gioco, ha nettamente prevalso sull’altra. Nel corso del primo tempo i padroni di casa sono pericolosi, andando vicino al vantaggio in due occasioni. Al 15’ con una punizione dal limite battuta da Matteo Marras, che si stampa sulla traversa della porta difesa da Caria. Al 32’, invece, è la volta di Samuele Cabras che coglie il palo, con il portiere ospite battuto. Nei primi minuti del secondo tempo la rete che decide l’incontro. È il 58’ quando Meloni si fa trovare pronto sugli sviluppi di un calcio d’angolo e sorprende P. Marras, portiere di casa. Nel resto della gara l’Isili riesce a gestire la situazione e porta a casa i 3 punti.

