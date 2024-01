l’isili espugna segariu e soffia il sesto posto al sadali l’isili espugna segariu e soffia il sesto posto al sadali 

Antiochense 2

Cortoghiana 3

Antiochense : Rubbiani, Valentino, Madeddu, F. Frau, Podda, Manca (60’ Gherardini), A. Frau, Sabiu, F. Medda, Sedda, Melis (56' Carboni). Allenatore Serra.

Atletico Cortoghiana : Billai, Marreddu, Pau, Biccheddu, Marteddu, Cogotti, Melis, C. Scardanzan, Sartini, Fenu, Ardau. Allenatore Piras.

Arbitro : Putzu di Cagliari

Reti : 22’ Fenu, 39’ Sartini, 55’ Ardau, 70’ Gherardini, 71’ (a) Marteddu.

L’Atletico di Cortoghiana si impone a Sant’Antioco ma rischia una rimonta clamorosa: l’Antiochense va sotto di tre gol, accorcia le distanze sino al definitivo 2-3 con un giocatore in meno, ma a pochi minuti dalla fine sfiora l’eroico 3-3. Una scena dal retrogusto molto amaro e identica a quanto avvenuto un mese fa contro il Samugheo. Subito Atletico cinico: eurogol di Fenu, poi imbucata di Sartini per il 2-0 e a inizio ripresa sembra chiudere il discorso Ardau. Antiochense in 10 per l’espulsione di A. Frau. Poi l’incredibile: accorcia Gherardini, un minuto dopo autorete di Marteddu e a 5’ dalla fine traversa di Podda da due metri, a portiere battuto. Alla fine tre punti (meritati) al Cortoghiana ma applausi sinceri alla caparbietà della sfortunata Antiochense, maestra di quasi rimonte. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA