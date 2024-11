Lisetta Bidoni si ricandida 

Un “manifesto” con cinque macro aree tematiche per indicare la propria linea in vista delle comunali di primavera. È quello presentato ieri da Progetto per Nuoro, e dalla sua naturale candidata sindaca Lisetta Bidoni: «Non voglio disperdere il lavoro e l’impegno di quattro anni di lavoro», all’opposizione nel consiglio comunale dell’epoca Soddu. Una conferenza stampa in cui i civici sono i primi a lanciare la corsa alle comunali tracciando il proprio perimetro. «Siamo progressisti, antifascisti, pronti al dialogo con le forze di sinistra». Un dialogo con paletti insuperabili: «Pretendiamo pari dignità e un conforto aperto a Nuoro e non altrove». Insomma, nessuna decisione calata dall’alto. Rivendica centralità per Nuoro e pretende che le scelte vengano prese collegialmente dai nuoresi, e non nei palazzi del potere.

Noi ai puzzle regionali

Progetto per Nuoro è chiarissima, non tollererà decisioni calate dall’alto: «C’è tutta la disponibilità ad un confronto nel nostro territorio. Noi siamo a Nuoro e i tavoli devono essere i tavoli dei nuoresi. Da questo tavolo – dice netta la Bidoni - ci farebbe allontanare principalmente una cosa: se Nuoro dovesse essere presa come tassello di equilibri di livello regionale. Noi siamo una forza comunale e vogliamo lavorare con i gruppi politici di Nuoro, e non siamo un puzzle più grande per equilibri di potere nella quale va incastrata Nuoro».

Progetto per Nuoro non nasconde che all’interno di questo dialogo proporrà la sua leader, Lisetta Bidoni come candidata sindaca: «ma siamo consapevoli che ognuno avrà il suo, e siamo pronti ad ascoltare. Noi abbiamo fatto un’esperienza di quattro anni, è un lavoro che non dobbiamo disperdere. Per questo nasce il Manifesto sono delle linee direttrici che porteremo al tavolo e su quello vogliamo cominciare un dibattito. Per il momento ci stiamo confrontando sul piano di pari dignità, un confronto aperto e un dialogo necessario».

Il manifesto

Da settimane Progetto per Nuoro lavora al futuro governo, dialogando e confrontandosi con altre realtà «una delegazione - sottolinea Bidoni - ha partecipato al dibattito organizzato da Roberto Capelli, e al congresso di Sinistra futura». Ma sono le linee del Manifesto che detteranno da che parte stare. Tra i grandi temi, quello del territorio. «Non servono idee rivoluzionarie, ma una città aperta e accogliente – afferma l’architetto Mario Carcassi - e risolvere le questioni Ortobene, periferie, Testimonzos, Prato Sardo, Sant’Onofrio, oltre a cercare uno strumento per il recupero del nostro patrimonio storico abitativo». Nino Manca, orafo, parla di «collaborazione con il centro commerciale naturale del corso Garibaldi e l’amministrazione per una calendarizzazione degli eventi sul lungo periodo, problema parcheggi e riqualificazione dei Giardinetti». Giovanni Porcu, istruttore di fitness, punta sullo sport «fondamentale per combattere il malessere giovanile, sport come volano di nuove attività e sturt-up»

