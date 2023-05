Lisetta Bidoni: «Il sindaco si dimetta» 

Dopo l’attacco di Italia in Comune, ex alleato di maggioranza, sui 25 milioni del Pnrr annunciati dal sindaco Andrea Soddu arrivano le bacchettate del gruppo d’opposizione Progetto per Nuoro. «Bene avrebbe fatto il sindaco a fare un passo indietro, rassegnare le dimissioni, restituire la parola alle elettrici e agli elettori, piuttosto che sopravvivere e galleggiare contando sul sostegno di qualche gruppo consiliare di centro destra collocato virtualmente alla opposizione», dice la consigliera Lisetta Bidoni.

«Anziché prendere atto e rendere conto alla città della fine di una esperienza di governo e della perdita di tre dei quattro gruppi della sua (ex) coalizione, continuando la collaudata campagna degli annunci, praticata ampiamente nel corso della legislatura, comunica la notizia del finanziamento di 26 progetti, tra l’altro già ampiamente e più volte annunciato negli ultimi tre anni», sostiene. E aggiunge: «A ben guardare si scopre non solo che Nuoro è la municipalità sarda di medie dimensioni che ha ottenuto il più basso finanziamento del Pnrr, ma anche che gli interventi sono opere di riqualificazione, completamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobili, di strutture sportive, di spazi verdi oppure di attivazione di servizi digitali».

