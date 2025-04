Liscia Ruja, chiosco bruciato 

Le fiamme si sono levate altissime poco prima delle 23 di giovedì, bagliori rossastri nella spiaggia che è uno dei luoghi simbolo della Costa Smeralda. Un incendio ha illuminato la notte fredda di Liscia Ruja, il rogo che ha avvolto il ristorante Tortuga giovedì sera si vedeva a distanza. Nel giro di pochi minuti il chiosco extralusso di “zio Tore” è andato in fumo. Quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Arzachena e, a supporto, anche quelli di Olbia, per il ristorante di Li Triceddi c’era ben poco da fare. Il fuoco ha lasciato solo le travi portanti annerite. L’ipotesi più accreditata è quella di un blitz incendiario, la vittima è il noto imprenditore e ristoratore olbiese,Salvatore De Turco, per tutti “zio Tore”. Le fiamme hanno distrutto il chiosco dei calciatori e delle modelle, dei politici e dei ricchi che “assaltano” Liscia Ruja con i tender sganciati dagli yacht in rada. Brutta storia quella di giovedì sera, una vicenda che interessa i Carabinieri di Porto Cervo e Palau, la Procura di Tempio, ma anche la Dda di Cagliari. Basta dire una cosa, dal 2023 a Liscia Ruja va a fuoco un chiosco all’anno. È stata bruciata una struttura esattamente l’otto aprile 2023 e un’altra il 16 agosto 2024. Spiaggia rovente, Liscia Ruja, con dinamiche tutte da capire. L’imprenditore Tore De Turco è stato sentito dai Carabinieri, i Vigili del Fuoco, ultimate le operazioni di spegnimento (intorno alle 3 di ieri), hanno iniziato le indagini tecniche sull’incendio.

Le mani su Liscia Ruja

La successione degli incendi davanti al mare di Liscia Ruja parla da sola. Ma in attesa che si faccia chiarezza su quanto avvenuto giovedì notte ci sono degli atti giudiziari che descrivono molto bene il fortissimo interesse della criminalità organizzata per le attività nella spiaggia di Liscia Ruja. Ieri sono state arrestate sei persone per l’omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi (22 ottobre 2022). Destinatario delle misure anche Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord di San Siro, già in carcere per aver ucciso Antonio Bellocco, presunto esponente dell’omonima cosca della 'ndrangheta e anche lui coinvolto nella guerra per il controllo di San Siro. Beretta e Bellocco, prima della tragica fine di quest’ultimo, parlavano (intercettati) di come installarsi in pianta stabile a Liscia Ruja e di come ridimensionare la concorrenza, tra gli obiettivi c’era proprio il chiosco di “zio Tore”.

