Liscia Ruja, a fuoco il chiosco 

Danni per decine di migliaia di euro e stagione a rischio per i gestori del chiosco Elephant Beach di Liscia Ruja, distrutto da un incendio appiccato nella tarda serata di venerdì. La matrice dolosa del rogo è certa, le fiamme sono state innescate in modo da causare danni ingenti alla struttura che stava per essere aperta in vista della stagione turistica. L’allarme è scattato intorno alle 22,30 di venerdì, è stato il personale della vigilanza del Consorzio Costa Smeralda a segnalare l’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena e i Carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per qualche ora, ma è stato possibile solo circoscrivere il rogo, del chiosco bar di una delle più belle spiagge della Costa Smeralda è rimasto ben poco. Per rimettere in piedi la struttura sarà necessario un intervento di completo rifacimento. I Carabinieri di Porto Cervo e del Reparto territoriale di Olbia hanno iniziato subito le indagini, anche la Guardia Costiera (Ufficio di Porto Cervo) si occupa di quello che ha tutta l’aria di essere un atto intimidatorio.

Le vittime del raid

È stato accertato che l’area dove sorge il chiosco non è demaniale, ma appartiene alla Sardegna Resort srl, società controllata dalle holding del Qatar. Ma l’obiettivo dei malviventi sembra essere la società alla quale è stata affidata la gestione dell’Elephant Beach, un’azienda controllata dall’imprenditore Domenico Pincioni, operatore turistico arzachenese stimato e attivo da tempo nella zona. La struttura è di proprietà di un’altra società che ha tra i soci il professionista Fabrizio Azara e l’ex sindaco di Arzachena, Alberto Ragnedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA