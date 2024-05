Liscia, le riserve del bacino scongiurano le restrizioni 

In Gallura (Distretto idrico del Liscia) non ci saranno razionamenti dell’acqua per uso civile e agricolo. La riserva del bacino del Liscia è di 84 milioni di metri cubi, l’ottanta per cento rispetto alla portata massima autorizzata (104 milioni di metri cubi) e consentirà la gestione ordinaria. È l’unico caso di regime non emergenziale nell’Isola. Quindi Olbia e Arzachena, per citare i centri più importanti, avranno una estate senza restrizioni. Ma non si può parlare di totale assenza di crisi idrica, perché anche nel nord est sardo ci sono zone che stanno pagando cara la siccità. Si parla, in particolare, di problemi per le aziende agricole e del comparto zootecnico. Le precipitazioni in Alta Gallura e in altre aree (circondario di Tempio) hanno reso possibile l’ottima situazione del lago artificiale del Liscia. Ma non è andata così bene ovunque. Il quadro lo ha chiaro il presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura, Marco Marrone, che spiega: «È vero, noi abbiamo questa importante e vitale riserva del Liscia. Va ricordato che il Consorzio, da un decennio, adotta politiche di razionalizzazione della riserva idrica, fornendo l’acqua alle aziende agricole tre volte alla settimana. Ci siamo autoregolati e questo preserva il Liscia. Ma attenzione, anche in Gallura stiamo comunque soffrendo per la siccità. Le aziende agricole che sono fuori dalla aree servite dal Consorzio di Bonifica, a Padru, Loiri, ma anche in alcune località di Olbia, Arzachena, Monti, per fare qualche esempio, sono in una condizione difficile. Hanno problemi molto seri per le colture in campo e per abbeverare gli animali. Quella della Gallura è una situazione migliore rispetto al resto dell’Isola, ma anche qui abbiamo problemi drammatici».

