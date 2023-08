Liscia, gassata e poco costosa 

Non solo l’acqua non si nega a nessuno, ma in periodi di crisi come quello attuale, anche renderla accessibile a prezzi fruibili a tutti è assolutamente importante. Questa la filosofia che ispira le due case dell’acqua presenti a Carbonia nel mercato civico di piazza Ciusa e Cortoghiana, entrate in servizio a metà del 2019 e oggi sempre più utilizzate dai cittadini. Come afferma Nicola Collu, amministratore unico della So.mi.ca, società in house dell’amministrazione comunale che si occupa della manutenzione e del funzionamento delle due strutture, il prezzo di 0,5 centesimi al litro sia per quella naturale che per quella frizzante «è il più basso nel Sulcis e uno dei più bassi nell’intera Isola».

Utenti in aumento

Stando ai dati forniti sempre dall’amministratore, l’apprezzamento per il servizio cresce di anno in anno: «Per quanto riguarda la distribuzione nel mercato civico nel 2020 sono stati erogati 38.450 litri d’acqua, nel 2021 161.489, nel 2022 198.315 e nei primi 7 mesi del 2023 140.214». Nel 2021 la media mensile è stata di circa 13.457 litri, nel 2022 di 16.526 e nel 2023 , sino ad oggi, si attesta intorno ai 20.030 litri. La soddisfazione degli utenti non diminuisce se ci si sposta a Cortoghiana. «Facendo una proporzione del numero degli abitanti forse qui il servizio è anche più utilizzato – afferma Nicola Collu. Nel 2020 i litri erogati sono stati 39.433, nel 2021 125.958, nel 2022 128.191 e nei mesi da gennaio a luglio 2023 82.870». Anche qui facendo una media mensile riscontriamo che nel 2021 si parla di 10.496 litri, nel 2022 di 10.682, per la prima parte del 2023, infine, di 11.838. L’amministratore unico ci tiene a precisare che «vengono fatte analisi costanti per verificare la purezza dell’acqua».

Risparmio e qualità

Ilaria Pisano, 51 anni, che si serve presso il mercato civico afferma: «Mi trovo molto bene, è un buon servizio. Il prezzo è molto favorevole e con gli aumenti indiscriminati dell’ultimo periodo lo è ancora di più». Molto contento anche Massimo Pisano, operatore commerciale di 61 anni: «Il servizio è molto comodo, l’area di distribuzione viene pulita tutti i giorni e inoltre da non sottovalutare l’incentivo ad un uso minore della plastica». Anche gli abitanti di Cortoghiana applaudono all’iniziativa. Per Michele Mannai, 53 anni «qualche giorno bisogna persino fare la fila visto il grande numero di persone che usufruisce del servizio. Il prezzo è davvero conveniente». Gianluigi Fois commenta: «Mi auguro che il servizio rimanga sempre a disposizione”.

