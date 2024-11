Lisai all’Ossese, l’Ilva ufficializza Manis 

Dopo l’esonero del tecnico Carlo Cotroneo, l’Ilvamaddalena (Serie D, girone G) ha ufficializzato l’accordo col portiere Marco Manis, quarantunenne svicolatosi dalla Ferrini Cagliari. Si tratta di un ritorno: il numero uno aveva vestito la maglia biancoceleste nel campionato di Eccellenza 2021/2022 ottenendo il salto di categoria. Nella stagione 2018/2019 con la Sanremese era stato giudicato il miglior portiere della Quarta serie.

Un acquisto importante che potrà contribuire a far risollevare la squadra in un momento difficile: è terzultima con sette punti. Tra le tante esperienze di Manis ci sono anche quelle con Olbia, Melfi, Villacidrese, Argentina, Muravera, Carbonia e Porto Corallo.

L’acquisto

Gran colpo di mercato dell’Ossese (Eccellenza). La società bianconera ha annunciato l’acquisto dell’esperto centrocampista Giancarlo Lisai. Originario di Muros, classe 1989, nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Union Riccione. Ha giocato diverse stagioni alla Torres, tra Serie C e D, e ha militato con formazioni come Tempio, Castelsardo, Ivrea, Olbia, Villacidrese, Ancona, Grosseto, Caratese, Arzachena in C, Lecco e Arzignano. Insomma, un curriculum importante per provare a centrare l’obiettivo grosso.

La squadra di Giacomo Demartis infatti punta molto in alto, con la vittoria di domenica scorsa contro la Nuorese è balzata in quarta posizione a cinque lunghezze dal duo di testa formato da Monastir e Budoni. La società, che in estate si è rinforzata con acquisti importanti (tra i quali l’attaccante Franchi e il centrocampista Porcheddu), starebbe corteggiato pure l’attaccante Mauricio Villa, che ha lasciato la Nuorese.

In Promozione

In Promozione (nel girone A), l’Atletico Masainas ha trovato il nuovo tecnico. Si tratta di Massimo Comparetti, ex del Carloforte, che prende il posto del dimissionario Marco Farci.

Un gradino sotto

In Prima categoria arriva un rinforzo importante per l’Accademia Sulcitana, che ha tesserato il fantasista Pierluigi Achenza, ex dell’Atletico Masainas.

