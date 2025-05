Lisa Camillo: «Lasciate stare il mare di Gallura» Questo è davvero “Il grande inganno verde” 

“Il grande inganno verde” nasce da una chiamata urgente. «Da tempo molte persone mi chiedevano di fare qualcosa su questo tema, ma è stata una riunione del Coordinamento Gallura contro la speculazione energetica a scuotermi davvero. Mi sono resa conto della gravità del problema e ho chiesto subito come potevo rendermi utile». La regista italo-australiana Lisa Camillo, sarda d’adozione, cresciuta in Costa Smeralda sin da bambina, è scesa in campo con “l’arma” pacifica della settima arte per denunciale l’assalto eolico che minaccia il mare della Gallura. Un pericolo che assume le sembianze di impianti off-shore che potrebbero rovinare per sempre un paesaggio incantato.

Tra rabbia e denuncia

Nasce così “Il grande inganno verde”, tra rabbia e denuncia, per un’Isola ancora una volta «presa di mira da multinazionali che vogliono incrementare i loro proventi senza preoccuparsi del futuro dei territori». Ci sono le voci dei rappresentanti del comitato gallurese che ha dato vita a tante iniziative di protesta, flash-mob, mobilitazioni. Senza mai fermarsi. Ha anche alimentato il vento della Pratobello 24, la proposta di legge di iniziativa popolare contro l’invasione eolica e fotovoltaica che ha avuto, in pochi mesi, oltre 210 mila sottoscrizioni. Intervengono anche imprenditori e cittadini seriamente preoccupati per il destino del loro territorio.

«Vincoli ingiusti»

«Questo corto», spiega Lisa Camillo, «è il naturale proseguimento di “Balentes – I Coraggiosi” sul gravame delle servitù militari, un vincolo ingiusto per il quale la Sardegna paga un prezzo altissimo. Ancora una volta, la nostra terra viene ferita da interessi esterni: dalle basi militari, alle fabbriche di armi, ai siti industriali abbandonati, e ora, anche dalla falsa transizione green. Quante volte dobbiamo ancora subire? Non abbiamo già dato abbastanza?».

Mai più divisi

Un film oltre gli steccati delle divisioni che hanno spesso limitato l’agire dei sardi: «Sono stanca di vedere i sardi dividersi mentre chi ci sfrutta ci guarda compiaciuto. Per questo ho deciso di agire. Da attivista e documentarista, ho sentito il dovere morale di denunciare e di informare. L’informazione è potere. Il corto è stato realizzato in appena due settimane, girato interamente a casa mia, anche con il poster di “Balentes” sullo sfondo, come simbolo di continuità. In condizioni minime, senza il mio solito team tecnico, ma con la massima urgenza. Non c’era tempo da perdere. Non c’era più tempo da perdere».

Informare

L’attenzione è rivolta agli impianti eolici in mare aperto, il nostro splendido mare di Sardegna. I progetti sono stati presentati e costituiscono una seria minaccia. «l mio obiettivo», chiarisce la regista, «è informare, denunciare e favorire la mobilitazione. Parlo in prima battuta ai sardi, ma non solo, perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Il Coordinamento Gallura sta raccogliendo fondi per un avvocato esperto che ha già fermato impianti simili in altre regioni. Le istituzioni? Sanno benissimo cosa sta accadendo, ma per un motivo o per un altro si voltano dall’altra parte. Spero che chi guarderà questo corto», conclude, «capisca la gravità della situazione e ci aiuti, anche solo condividendo il video. È gratuito, fatto per amore della nostra terra. Il futuro della Sardegna è nelle nostre mani».

