Passo falso della capolista dei Master: l’Is Cortes cede 0-2 contro il Settimo, a segno con Mucelli e Toro, ma il Kalagonis, che non riesce a capitalizzare le reti di Cappai e Lenzu impattando sul 2-2 contro i Kaproni (in gol Arippa e Birindelli), non ne approfitta.

A trarne vantaggio è il Santiago, che col tris di Bonu e le reti di Versace e Camedda regola 5-2 la Muppet Ferraro Immobiliare (in rete con Manca e Cambarau) nel big match della 7ª giornata (a riposo la Jupiter) e aggancia il secondo posto, portandosi a -2 dalla vetta; lo tallona dopo il 3-0 all’Atletico Uta la Madeddu. Vittoria anche per il Deximu, che con Piras, Caria e Santus piega 3-1 la Thermomax (gol di Trudu). Negli Ultra continua, invece, inarrestabile la marcia del Settimo 1967: grazie al 3-2 sul Sinnai, la primatista allunga sulle inseguitrici in attesa del posticipo di stasera tra Gli Incisivi e Pgs Audax Frutti d’Oro (l’altro è quello tra Cra Regione Sardegna/Ulisse-Zudddas Gomme). Brancaleone e Libertas Barumini rallentano sullo 0-0, mentre col 3-0 sul Cagliari 2020 si rifà sotto la Fly Divani Nobel 2.0. Successo anche per la BMK La Fenice (3-2) sull’Albedo e prima vittoria del Calasetta (3-0 sui Teddy Boys); a riposo i Colonial Fruits. Nei Senior, l’Agriturismo Is Scalas accorcia momentaneamente le distanze dalla vetta in virtù del 5-2 sulla Cra Regione Sardegna firmato da Careddu (doppietta), Gattelli, Licheri e Soddu, Di Cilio e Murgioni le reti dei cagliaritani.

Le inseguitrici

Seconda posizione anche per la De Amicis, vittoriosa per 4-1 sulla Polisportiva Orrolese: Cancedda, Minio, Alberti e Gherazzu firmano la quaterna dei cagliaritani. Pari per 2-2 tra Deximu e Serbariu (in rete con Mele e Ballocco). Mercoledì Is Cortes-Marakalagonis e Pietro Pisu Marmi-Chronos completano il turno (in cui ha riposato Jasp Mercato San Benedetto).

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