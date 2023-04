L’irresistibile tenerezza del torrone di Tonara 

È un’antica dimora in pietra situata nel cuore del centro storico del paese, nel rione Toneri. In occasione della Sagra, la casa apre le sue porte per far scoprire il vissuto di una volta: dalle 10 alle 18.30 sarà possibile fare una visita guidata. All'interno della casa, è possibile ammirare numerosi dettagli architettonici originali, come il soffitto con travi a vista, il pavimento in legno e il ballatoio di collegamento dei due edifici. La casa è arredata con mobili e oggetti d'epoca, un tuffo nel passato di grande emozione. La Casa Porru è un vero tesoro nascosto della Sardegna, che vale la pena visitare per scoprire la bellezza della sua architettura e la storia della famiglia che l'ha abitata per generazioni.

I campanacci squillanti e l’arte degli artigiani, boschi millenari e i colori tipici di uno dei paesi più caratteristici della Barbagia. Lunedì si rinnova l’imperdibile appuntamento con la 42esima edizione della sagra del torrone a Tonara, organizzata da Comune e Pro Loco. Una delle manifestazioni più attese dell’Isola nel periodo pasquale.

Il programma

La sagra partirà dalle 10 con la dimostrazione della produzione del torrone e dei campanacci, di mattina dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; la mostra del costume tradizionale nella sala consiliare, in cui sarà possibile vedere anche i retabli della chiesa di Sant’Anastasia, antica patrona di Tonara; la mostra di tessitura presso la piazza Peppinu Mereu; il percorso itinerante per le vie del paese alla scoperta dei murales e la mostra fotografica “persone, immagini, ambienti degli anni di vita del poeta Peppinu Mereu”. E poi la visita alle due case museo presenti a Tonara: Casa Porru, quella comunale che verrà allestita per l’occasione, e casa Sulis- Maxia, aperta al pubblico anche se privata, che permetterà di fare un tuffo ne passato. Dalle 11 Giuliano Marongiu insieme a tutti gli artisti, musicisti e gruppi folk che si scambieranno nei vari palchi durante l’intera giornata, curerà uno spettacolo itinerante in quanto i gruppi si alterneranno sulle 4 postazioni sparse per il paese. Ci saranno: Galusè, Kantidos, Tres Passos, A Ballu Lestru, Franco e Vanessa Denanni, Roberto Tangianu, Maria Giovanna Cherchi, Laura Spano, Peppino Bande, Armonia Sarda con Giacomo Crobu, Francesco Fais e Lorenzo Mele, Francesca Lai e Davide Guiso, Davide Puligheddu e Maria Antonietta Bosu e infine Valeria Daga e Francesco Demontis.

Casa Porru

Casa Sulis- Maxia

La Casa Museo Sulis-Maxia è situata nel rione storico di Arasulè e nasce da un lungo e attento recupero realizzato dagli eredi delle famiglie Sulis-Desotgiu e Mascia-Mereu. Si tratta di una raccolta di oggetti e documenti della vita quotidiana e lavorativa di genitori, nonni e zii che raccontano e testimoniano la loro storia offrendo una singolare testimonianza della cultura del periodo e attraversa a grandi linee tutto il Novecento. Per la tipologia del materiale esposto e per le specifiche attività svolte dai componenti dei due nuclei familiari, i ricordi evocati possono essere ritenuti, a ragione, non esclusivi della famiglia ma: anche ricordi della comunità tonarese, e non solo. Questa originale raccolta consente di condividere frammenti di vita e ricordi con chi ha vissuto quegli anni ma si rivolge anche a chi non li mai conosciuti e ne ha solo sentito parlare.

Murales e tessile

Con una mappa creata attraverso il QR code, che si trova sia sulla locandina che fuori dai locali, si potrà fare una visita in autonomia di tutti i murales del paese. Ogni murales avrà una targa descrittiva.Nella mostra dedicata alla tessitura sarà interessante ascoltare una delle signore più anziane e esperte che mostrerà come si fa “sa fressada”, il tappeto sardo di Tonara. Verranno esposti anche i veri tipi di tappeto.Dove mangiare? In tutto il paese saranno presenti vari punti di ristoro con prodotti tipici (coccoi de casu, coccoi de gebudda, ravioli di patate). Saranno aperti anche i panifici con il pane tipico “su tzichi” e i dolci tipici del territorio. In alternativa, per chi preferisce invece fermarsi nei tradizionali ristorante, è possibile prenotare nei vari locali presenti a Tonara.

