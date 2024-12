L’irresistibile agnello sardo 

Il viavai è incessante. I pickup e i camioncini degli allevatori di Dorgali raggiungono l’ampio spazio della Cooperativa pastori con il loro prezioso carico da conferire. Il Natale si avvicina, l’agnello di Sardegna a marchio Igp è il prodotto-principe delle tavole. Le consegne andranno avanti ancora qualche giorno. I numeri raccontano una filiera in salute, nonostante siccità e lingua blu. «Quest’anno nella nostra realtà abbiamo circa 6 mila agnelli, tutto sommato in linea con il passato ma con un prezzo migliore», spiega Mario Fronteddu, segretario della cooperativa dorgalese. Il presidente provinciale di Coldiretti, Leonardo Salis, aggiunge: «A livello regionale, invece, solo a dicembre sono stati immessi sul mercato oltre 200 mila agnelli. Il 90 per cento va nella Penisola».

Filiera solida

Il mercato risponde, dà le conferme sperate. Rafforza i sacrifici di un Consorzio di tutela, quello dell’agnello di Sardegna Igp, che da tempo investe con decisione su una filiera di qualità. «A parte dicembre, quest’anno sono stati 360 mila gli agnelli a marchio Igp destinati alla vendita», prosegue l’allevatore dorgalese, Leonardo Salis. Produzioni di qualità in crescita, numeri alla mano. I consumatori apprezzano un prodotto dalle innumerevoli potenzialità. Così, anche i prezzi vanno su. «Quest’anno si registra un confortante aumento del 20 per cento, per noi produttori - dichiara Salis - L’agnello Igp viene pagato ai pastori circa 7 euro al chilogrammo, nonostante tutte le criticità dell’annata. Il merito a mio avviso è dei pastori: ci hanno creduto, non hanno mai mollato. Il prezzo dell’agnello lo conferma, così come quello del latte». Il pastore Angelo Loi, dorgalese, puntualizza: «Stiamo vivendo un buon periodo. Il nostro lavoro viene riconosciuto per come merita. Sì, oggi abbiamo raggiunto un prezzo congruo, equo».

Dorgali diventa una sorta di simbolo di un comparto in salute. Intanto, il Consorzio di tutela dell’agnello Igp continua nel suo processo di valorizzazione della filiera. Meno di una settimana fa, a Oristano, è stato presentato il primo agnello certificato “biologico”. Il direttore del consorzio, Alessandro Mazzette, precisa: «Nell’Isola le aziende ovine “bio” sono 731, oltre 500 iscritte all’Igp. I capi biologici, invece, sono 70 mila».

RIPRODUZIONE RISERVATA