L’ironia spopola sui social 

Non ci possono essere i buoi? Allora Sant’Efisio sul cocchio potrebbe essere trasportato a bordo di un bus del Ctm o da un gruppo di fenicotteri. Qualcuno ipotizza un elefante, qualcun altro due cammelli, ma anche su un’apiscedda . Dopo la decisione (obbligata) di portare a spalla il Santo lungo il percorso cittadino, sui social esplodono meme e immagini satiriche. Senza mai offendere il rigore religioso della Festa, le immagini realizzate con l’intelligenza artificiale scardinano l’umorismo. L’ambientazione è Cagliari, naturalmente. Via Roma soprattutto: tra le pagine più attive c’è “L’Ego della Bambagia”, che su Facebook conta quasi 30mila follower. Brillante anche l’ironia di “Palazzo Baccaredda Resort & Meme”. ( ma. mad. )
RIPRODUZIONE RISERVATA