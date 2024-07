«L’ironia è il talismano della vita» 

«No, non è doloroso ricordare. E comunque bisogna farlo, perché non possiamo dimenticare chi siamo. Ci aiuta a stare con i piedi per terra», ammette Vladimir Luxuria, «a portare con orgoglio le ferite». Quelle che lascia la vita, o le conseguenze di essere nata in un corpo maschile e sentirsi una donna. L’attivista foggiana, 59 anni, ex parlamentare, conduttrice e opinionista televisiva, le racconterà al MuA di Sinnai, domani alle 21.30, con lo spettacolo “Stasera ve le canto” per la XIX edizione de “Il colore rosa” organizzato da “L’Effimero Meraviglioso”.

Nel monologo ricostruisce la sua vita. Come lo fa?

«Con un doppio registro: uno intimistico, con il quale indago che cosa vuol dire nascere in un corpo che non si sente proprio, come ho affrontato la famiglia, la scuola e la società; un altro comico: racconto le stesse cose ma con ironia. L’ironia è una grandissima arma di sopravvivenza».

Qual è il ricordo più bello legato alla sua infanzia?

«Una barboncina che mi ha insegnato a sculettare. Si chiamava Dolly. Nei momenti tristi, quando mi rinchiudevo in camera, con il poster di David Bowie appeso alla parete, guardare gli occhi amorevoli di un cagnolino che ti ama indipendentemente dalla tua classe sociale, colore della pelle o identità di genere, è un’iniezione di ottimismo».

Chi sono le persone più importanti della sua vita?

«La mia famiglia. I miei genitori, i miei fratelli».

Di che cosa ha nostalgia?

«Di un albero di gelso. Quando andavo in vacanza sul Gargano, in Puglia, c’era un albero enorme di gelso. D’estate, con mia sorella e alcuni amici andavamo a raccogliere i gelsi. Dopo tanti anni ci sono tornata, ma l’albero non c’era più, al suo posto stava un hotel».

Nella sua vita ha sempre fatto ciò che voleva?

«Non si può fare tutto ciò che si vuole. Di sicuro, ora mi sento una persona libera, risolta, molto più tranquilla rispetto a tanti isterici che mi puntano il dito contro. C’è un tempo cronologico scandito dalla comparsa delle rughe, e un altro che è possibilità di cambiamento, di miglioramento. Con gli anni sono diventata più generosa e altruista».

Qual è l’aspetto del suo carattere che le piace di più?

«La sensibilità, la capacità di immedesimarmi negli altri, e poi l’essere riuscita a non farmi contaminare dal veleno altrui».

“Le parole che non ti ho detto”: quali sono e a chi avrebbe voluto dirle?

«“Ti voglio bene”. Avrei voluto ripeterlo a mio padre e a mia madre più volte di quanto già gliel’ho detto».

Parlamentare per un solo mandato. Perché?

«In realtà, io non ho mai pensato di candidarmi neppure la prima volta. Riconosco che è stata una grandissima opportunità. Ho lavorato sodo: ho un record di presenze in Parlamento. Mi sono conquistata la stima di avversari politici che, inizialmente, mi vedevano come un fenomeno da baraccone. Tuttavia, se penso al futuro, non mi vedo lì anche se tanta gente mi dice che ci vorrebbe ancora una voce come la mia».

Perché c’è ancora tanta ostilità verso la comunità LGBTQI+?

«C’è un’ostilità di strada, della società, e poi c’è un’ostilità di palazzo, di una classe politica che quando vuole occuparsi di noi non lo fa per migliorare la nostra vita, ma per denigrarci e toglierci quel minimo di libertà e diritti che siamo riusciti a conquistarci. Abbiamo avuto governi di centrosinistra che hanno promesso tanto e spesso non hanno mantenuto, e governi di destra che ci ostacolano».

È venuta spesso in Sardegna?

«Mai quante volte avrei voluto. Venire da voi è come andare a casa di qualcuno, mi riservate le stesse attenzioni che avrebbe una persona che ti ospita a casa sua».

