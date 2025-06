Lirico versione studenti e famiglie Domani alle 11, biglietto 5 euro,  La Favorita di Gaetano Donizetti  

Quali sorprese ci riserverà Simeone Latini, nelle vesti di un elegante narratore, per raccontare La Favorita di Gaetano Donizetti ai ragazzi delle scuole della Sardegna e alle loro famiglie?

L’appuntamento, imperdibile, con l’attore cagliaritano e con il capolavoro musicale di Donizetti è per martedì alle 11, per una recita straordinaria rivolta, oltre che agli studenti, anche alle famiglie ed alle associazioni musicali e culturali. Le scene migliori dell’opera, interpretate dagli stessi cantanti con scenografie, costumi e luci dello spettacolo, cucite insieme dagli acuti e brillanti interventi di Simeone Latini, in una sorta di remix del libretto originale, per una durata complessiva di un’ora circa. Il sontuoso allestimento arriva dal Teatro Massimo di Palermo e risale al 2019 con le firme di Allex Aguilera (regia), Francesco Zito (scene e costumi) e Luis Perdiguero (luci). Una produzione classica, con un raffinato gusto per la spettacolarità che vuol rendere omaggio all’800 attraverso l’uso di accurate tele dipinte che ricostruiscono gli ambienti della vicenda con minuzia di particolari e spiccato amore per la ricerca storica. I costumi, eleganti e lussuosi, contribuiscono a creare un’atmosfera da tableau vivant, propria del teatro francese, senza mai scadere nell’eccesso o tantomeno nel kitsch.

La direzione musicale è affidata a Beatrice Venezi, una delle giovani rivelazioni della scena internazionale che ritorna a Cagliari a dirigere Orchestra e Coro del Teatro Lirico. La compagnia di canto prevede nei ruoli dei protagonisti: Jorge Nelson Martínez (Alfonso XI); Emilia Rukavina (Leonora di Gusman); Matteo Desole (Fernando); Alessandro Abis (Baldassarre); Carmine Riccio (Don Gasparo); Michela Varvaro (Ines). Prezzi: posto unico 5 euro. Al biglietto per lo spettacolo si potrà abbinare, in forma eccezionale e gratuita, la visita guidata all’intera struttura del Teatro Lirico di Cagliari.

