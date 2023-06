Lirico, un concerto per padre Puggioni 

Si terrà sabato alle 21 al Teatro Lirico, un concerto in memoria di Padre Giovanni Puggioni, organizzato dall’associazione “amici di Giovanni Puggioni ”, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla causa di beatificazione.

Il gesuita, che nacque nel 1922 a Borore ma che trascorse gran parte della sua vita nella comunità cagliaritana di San Michele, è ricordato non solo per l’attività apostolica in Sardegna, ma anche per il grande impegno profuso durante le sue missioni in diverse zone disagiate del mondo. Ben diciotto furono infatti le missioni a cui il religioso partecipò e organizzò, per contribuire alla costruzione di ospedali e scuole. Forse è Mosango la località che più delle altre beneficiò dell’attività di padre Puggioni, visto che vi si costruì il “Padiglione Sardegna” di pediatria, in cui si salvò la vita a 180.000 bambini.

Il direttore dell’orchestra Filippo Gianfriddo spiega la particolarità dell’evento: «L’idea è di fare qualcosa musicalmente di grande qualità, con i migliori musicisti presenti in Sardegna. Ci saranno solo le prime parti del Teatro Lirico di Cagliari. Si chiama “Salon Orchestra” perché è un’orchestra in miniatura in un certo senso: dodici elementi totali, come accadeva nelle corti ottocentesche viennesi per allietare le serate dei nobili. La cosa fondamentale è che erano presenti tutti i musicisti migliori del momento, così come accadrà sabato. Si andrà da una riduzione del Rigoletto ad alcuni brani più leggeri. Ci aspettiamo di riempire la platea. Padre Puggioni era una persona che ti illuminava la strada. Aveva sempre la soluzione giusta per ogni situazione complicata della vita».

