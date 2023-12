Lirico, si alza il sipario del “Ridotto” 

Dopo anni di lavori, stop e intoppi burocratici finalmente apre il teatro “Ridotto” del Lirico. Da oggi sino a venerdì 8 dicembre è in programma un’articolata settimana composta da una serie di manifestazioni, musicali e non, per celebrare l’inaugurazione del nuovo Teatro Carmen Melis, “ridotto” del Teatro Lirico , con la quale si chiudono i festeggiamenti per il trentennale della struttura che accoglie la Fondazione cagliaritana (1993-2023).

Si parte oggi alle 20.30, con un prestigioso concerto che prevede l’esibizione dei due complessi stabili cagliaritani, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, guidati dal giovane direttore spagnolo Jaume Santonja (Bocairent, 1986) che ritorna sul podio del Teatro Lirico. Nei ruoli solistici si esibiscono: Marigona Qerkezi (soprano), Natalia Gavrilan (mezzosoprano), Matteo Desole (tenore), Dongho Kim (basso). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.Lunedì e martedì (dalle 19) spazio alla musica, nel foyer di platea, con 2 concerti di professori dell’Orchestra del Teatro Lirico. Martedì e mercoledì il programma prosegue, sempre nel foyer di platea ma nell’area lounge, con 2 appuntamenti (talk) mattutini (dalle 10). Giovedì e venerdì si arriva al fulcro con l’inaugurazione del "Ridotto”.

