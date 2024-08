Lirico, protesta dei lavoratori del coro 

Reiterati errori di programmazione, mancati riconoscimenti economici, scarsa considerazione della dignità e professionalità dei dipendenti. E ancora: gestione del Coro inadeguata e superficiale. Praticamente un incubo per gli artisti del Coro del Teatro Lirico. Questo racconta una cinquantina di lavoratori che hanno firmato una lettera (inviata per conoscenza anche al sindaco Massimo Zedda) in cui puntano il dito contro il Sovrintendente Nicola Colabianchi.

Il caso

Esplode il caso dei lavoratori del Lirico: dopo il j’accuse della settimana scorsa di una sigla sindacale, adesso sono i lavoratori del Coro, nomi e cognomi scritti in calce alla lettera, a prendere posizione. Denunciano «un’amministrazione inadeguata e superficiale» e spiegano il perché. «Dovrebbe essere per lei», scrivono riferendosi al Sovrintendente, «sempre prioritario l’obiettivo di mantenere alto il decoro e il livello artistico della nostra Fondazione lirico Sinfonica. Purtroppo non è così, i fatti di cronaca di questi ultimi giorni», il riferimento è all’annullamento di due concerti, uno a Bonaria l’altro, più recentemente a Lanusei, «sono triste suggello del suo operato».

Contestazioni

Nel merito, i lavoratori del Coro lamentano «organici sottonumerati» (con «ripercussioni sulla qualità delle esecuzioni e della resa artistica» ma anche «sulla sicurezza sul posto di lavoro, mettendo a rischio la salute delle corde vocali»), una programmazione artistica «spesso ripetitiva» («che ha visto relegare l’impegno del Coro a una manciata di minuti, scelte che mortificano anche il nostro pubblico»), «reiterati errori nella programmazione» (cioè «la non corretta programmazione del numero di prove di sala in preparazione dei singoli programmi scelti dalla direzione»). Nel mirino anche il rinnovo del contratto del maestro del coro fino al 2026: «Premettendo le indubbie qualità professionali e artistiche del maestro Giovanni Andreoli», scrivono i lavoratori, «la compagine corale ritiene comunque esaurito quel rapporto che lega uno strumentista al suo strumento».

Scenari

La possibilità che all’interno del irico esploda una “guerra”, adesso non è ipotesi così remota. Soprattutto alla luce delle altre contestazioni che i lavoratori muovono al Sovrintendente. «La scomparsa della Fondazione dal territorio regionale», con «la programmazione estiva 2024 ridotta a concerti nella città di Cagliari» con l’eccezione «di due eventi a Tharros », il mancato riconoscimento del “salto di rigo”, riconoscimento economico previsto dal contratto, cachet che «rasentano ormai l’offensivo», con la conseguenza che «gli artisti del coro sono sempre meno motivati a partecipare ai pochi bandi interni». Visto così, il Lirico sembra una polveriera pronta a esplodere.

Il Sovrintendente ha annunciato per oggi una risposta compiuta e dettagliata, punto su punto.

