Lirico, lite tra Zedda e il sovrintendente 

Doveva essere una riunione di “routine”, un incontro convocato ufficialmente per approvare il bilancio di esercizio del 2023 e discutere di “varie ed eventuali” ma ufficiosamente per fare le “presentazioni” dopo il ritorno di Massimo Zedda a Palazzo Bacaredda. C’era il sindaco (in qualità di presidente della Fondazione), c’era il sovrintendente, c’erano i membri del Consiglio di indirizzo del Teatro Lirico. Erano tutti riuniti venerdì scorso. È finita, dopo quattro ore, con le urla di Massimo Zedda. Sotto “accusa” il sovrintendente Nicola Colabianchi proprio per quelle “varie ed eventuali” che avevano a oggetto la richiesta al sindaco di contrattualizzare un nuovo direttore artistico per il Lirico (assente da due anni).

La vicenda

Una premessa è d’obbligo in questa vicenda: con toni netti e duri il sindaco non avrebbe tanto contestato la scelta della persona indicata da assumere come direttore artistico (ruolo che in questi anni è stato svolto dallo stesso sovrintendente), ma avrebbe invece rifiutato il metodo. Cioè: quella di venerdì era la prima riunione tra il Consiglio di indirizzo e il nuovo presidente (Zedda, appunto), e la richiesta di un’assunzione, così d’emblée , in questa fase deve essere sembrata troppo affrettata, forse persino poco opportuna. Almeno per due ragioni: la prima, il sovrintendente resterà in carica fino alla primavera del 2025, poi si vedrà; la seconda, la stagione è già programmata, quindi arrivati a questo punto l’urgenza di nominare subito un direttore artistico non ci sarebbe. Tradotto: si può ragionare con più calma sul da farsi e, quindi, sulla scelta del nome.

Ma a far arrabbiare il sindaco sarebbe stata, come detto, soprattutto la scelta del metodo: il sindaco avrebbe insistito sul fatto che esiste uno Statuto (modificato in passato quando era proprio Zedda presidente) che indica le regole da seguire anche in questi casi. La scelta del direttore artistico deve passare all’interno del Consiglio di indirizzo. Da qui i toni che si sollevano per ribadire che insomma bisogna rispettare i dettami dello Statuto.

La querelle

Il nome del direttore artistico proposto non era oggetto diretto della contestazione da parte del sindaco, come detto. Ma per la cronaca quel nome era quello di Mauro Gabrieli, attuale direttore dell’area artistica, casting e programmazione del Teatro Comunale di Bologna. ( ma. mad. )

