“Lirico in città” Sono nove i concerti con Elena Pierini 

Venerdì alle 20, nella sontuosa cornice della Cattedrale di Santa Maria di Cagliari, si esibisce il Coro del Teatro Lirico, guidato da Elena Pierini, direttore del Coro di Linz al suo debutto a Cagliari, in un concerto dedicato a pregevole musica novecentesca e contemporanea. L’accompagnamento al piano è di Andrea Mudu.

Il programma musicale prevede: Prelude di Ola Gjeilo; Jesu, dulcis memoria di Tomás Luis de Victoria; The Ground di Ola Gjeilo; Cantate Domino di Giuseppe Ottavio Pitoni; Da pacem Domine di Arvo Pärt; Virga Jesse di Anton Bruckner; Locus Iste di Anton Bruckner (arrangiamento Elena Pierini); Exultate Deo di Alessandro Scarlatti; Ave maris stella di Edvard Grieg; Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré; Sure on This Shining Night di Samuel Barber; Sakura di Elena Pierini; Northern Lights di Ola Gjeilo; Daemon irrepit callidus di György Orbán.

Il concerto viene replicato: sabato alle 16.30 nella Casa di riposo “Vittorio Emanuele II”; lunedì 21 ottobre alle 10.30 nella scuola elementare “I pini”; martedì 22 alle 11, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre alle 12 nel Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II”; venerdì 25 ottobre alle 20.15 nella chiesa dei SS. Giorgio e Caterina; sabato 26 ottobre alle 20 nella chiesa di Sant’Elia; martedì 29 ottobre alle 12 nella scuola media “Ugo Foscolo”; sabato 2 novembre alle 20 nella chiesa di Sant’Eulalia. La manifestazione è inserita in “Lirico in città 2024”.

