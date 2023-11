Lirico, confermato lo sciopero: salta “Mefistofele” 

«Il Lirico sta vivendo una delle pagine più buie della sua storia». A dirlo è Omar Marras, segretario regionale Fistel Cisl, che ritiene «le responsabilità di questa situazione disastrosa siano tutte in capo alla direzione del teatro e al suo Sovrintendente».

Come anticipato dalle Rsu, a cui ieri si è associata anche l’Usb, la mobilitazione dei precari del Lirico di Cagliari non si ferma: oggi l’opera “Mefistofele” di Arrigo Boito, non andrà in scena. «Il caos organizzativo senza precedenti dell’attuale opera in preparazione suscita imbarazzo e sconcerto tra le maestranze del Teatro e nelle fasi di preparazione sta ponendo in grave rischio la sicurezza delle maestranze e degli artisti», attacca Marras, spiegando poi le motivazioni dello sciopero.

«Nell’ultimo mese gli incontri tra le parti hanno prodotto risultati insoddisfacenti, l’inaccettabile ritardo con il quale sono stati banditi i concorsi, la scelta discrezionale dei ruoli da mettere a concorso, la composizione delle commissioni, la valutazione dei titoli preferenziali, la validità delle graduatorie degli idonei, sono tematiche per le quali l’azienda ha manifestato una posizione che è risultata essere impermeabile a gran parte delle richieste della controparte».

Inoltre evidenzia che «la pianta organica approvata dal Ministero non verrà totalmente coperta e i lavoratori e le lavoratrici che negli ultimi vent’anni hanno operato in teatro con un contratto precario continueranno a non vedere riconosciuta la propria professionalità». E poi punta il dito contro la direzione del Teatro e il sovrintendente Nicola Colabianchi, che mercoledì aveva definito lo sciopero «incomprensibile». «Nonostante l’apprezzato impegno personale del sindaco, Paolo Truzzu, e l’indirizzo da lui ricevuto, direzione e sovrintendente, con un atteggiamento dilatorio, rigido e chiuso a qualsiasi forma sostanziale di mediazione, stanno negativamente condizionando le trattative in corso, disattendendo le intese precedentemente raggiunte col presidente della Fondazione», incalza il segretario, «ragione per cui vengono meno le condizioni per revocare le azioni di protesta annunciate dai rappresentanti sindacali e dalle segreterie territoriali su mandato dell’assemblea di tutti i lavoratori».

