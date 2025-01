«L’Iran utilizza gli occidentali in ostaggio come merce di scambio per liberare terroristi». Virginia Pishbin, medico dell’ospedale di Nuoro e presidente dell’associazione Giovani iraniani in Italia, racconta il tentativo degli ayatollah di coprire con la guerra e gli atti terroristici la crisi economica dell’Iran e le esecuzioni di oppositori. Intanto, Giorgia Meloni è volata negli Usa per incontrare Trump: al centro dei colloqui il caso di Cecilia Sala.

