L’Iran esulta: «È la risposta ai crimini» 

Teheran. «I potenti attacchi di Hamas contro Israele hanno dimostrato che il regime sionista è più vulnerabile che mai e che i giovani palestinesi hanno preso il sopravvento», ha affermato il portavoce del governo iraniano Ali Bahadori-Jahromi nel suo account X. Usando l'hashtag #losing horse (cavallo perdente), il portavoce ha continuato: «L'operazione di Hamas è stata una forte risposta ai crimini israeliani commessi contro palestinesi».

Il leader iraniano Ali Khamenei ha invitato i Paesi arabi che intendono normalizzare i legami con Israele, a non scommettere su un «cavallo perdente». Il riferimento era ai recenti colloqui Riad-Tel Aviv. Nel frattempo si è tenuto un raduno organizzato dalla autorità davanti all'ambasciata palestinese a Teheran. I partecipanti gridavano: «Morte a Israele e agli Stati Uniti».

Quanto ai deputati del Parlamento iraniano, si sono alzati dai loro posti in una sessione aperta e hanno gridato slogan come "Israele sarà distrutto, la Palestina sarà vittoriosa”. Dopo la Rivoluzione islamica del 1979 l'Iran ha tagliato i legami con Israele, in quanto Paese ostile, e non lo ha riconosciuto. Teheran sostiene i gruppi di resistenza palestinesi.

