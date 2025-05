«L’Iran dica addio al nucleare» 

Doha. L’accordo finale è a portata di mano. Parola di Donald Trump che vede il traguardo di un’intesa con l’Iran sul nucleare all’orizzonte. «È molto vicina»: Teheran «in un certo senso» ha accettato i termini dell’accordo, ha detto il presidente americano senza entrare nei dettagli. La Casa Bianca ha presentato all’Iran durante l’ultimo round di negoziati una proposta di accordo, e il ministro degli Esteri iraniano, secondo indiscrezioni, l’ha portata con sé a Teheran per consultazioni con la guida suprema Ali Khameni e il presidente Masoud Pezeshkian. Al momento da parte dell’Iran non c’è stata alcuna risposta ufficiale. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Abc, Ali Shamkhani - consigliere dell’ayatollah Khamenei - ha lasciato intendere che l’Iran potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rinunciare alle scorte di uranio altamente arricchito, a condizione che gli Stati Uniti procedano con una revoca sostanziale delle sanzioni economiche in vigore.

I contenuti della proposta americana non sono noti ma Trump senza molti giri di parole ha chiarito quale è il punto principale. «Voglio che abbiano successo e diventino un grande Paese ma non possono avere un’arma nucleare, è molto semplice», ha spiegato, osservando come con l’avvicinarsi dell’intesa un attacco americano all’Iran può essere evitato. Prima di lasciare il Qatar, Trump si è intrattenuto con le truppe americane alla base di Al Udeid, appena fuori Doha. Ai soldati presenti il presidente ha assicurato di voler mettere fine alle guerre, ha promesso un aumento dei salari ed è tornato a ribadire che la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta grazie agli Usa.

Dopo le tappe in Arabia Saudita e Qatar il presidente è volato ad Abu Dhabi, dove è stato ricevuto dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con il quale ha visitato la Grande Moschea, una delle maggiori al mondo. «È bellissima. È la prima volta che la chiudono per un giorno, e lo hanno fatto in onore degli Stati Uniti. È un grande tributo», ha commentato il presidente definendo il suo viaggio nel Golfo «straordinario» e mettendo l’accento sugli investimenti raccolti per il Paese in soli quattro giorni. Parlando di «cifre mai viste prima», ha stimato che la sua visita nel Golfo potrebbe tradursi in accordi per «4.000 miliardi di dollari», di cui 1.400 dagli Emirati Arabi Uniti in dieci anni.

