L’Iran attacca, decine di droni contro Israele 

Tel Aviv. Alla fine l’attacco è arrivato: l'Iran ha fatto decollare centinaia di droni (e Cruise?) verso Israele e sulla regione mediorientale cresce la paura. Dopo giorni di allarmi da parte degli Stati Uniti che definivano «imminente» un'azione militare da parte di Teheran (che l’ha battezzata “Vera promessa”) in ritorsione al raid che a Damasco ha ucciso un generale dei pasdaran, nella serata di ieri gli ayatollah hanno lanciato decine di droni contro lo Stato ebraico, che nelle ultime ore si è blindato chiudendo scuole, spiagge, uffici pubblici e lo spazio aereo. I droni sono partiti dal territorio iraniano con la prospettiva di arrivare a bersaglio all’alba. Haaretz ha riferito che successivamente sono stati lanciati anche missili per colpire in sincrono e confondere così le difese aeree israeliane con un attacco multiplo, proprio quello preconizzato dall'intelligence americana e da quella israeliana.

La risposta

Ad annunciare l’attacco da parte degli iraniani anche l’ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert. «Un attacco diretto come mai prima d'ora: droni iraniani si avvicinano a Israele e potrebbero essercene altri in arrivo». Pronta la rispopsta israelina. L'esercito intende intercettare i droni prima che raggiungano i cieli israeliani, ha affermato ieri sera un funzionario militare secondo quanto ha riferito la Cnn. ⁠Israele prevede che l'Iran potrebbe lanciare ulteriori ondate di droni (ieri sono state tre) e sta monitorando per ulteriori tipi di attacchi, ha aggiunto il funzionario militare israeliano. Secobdo quanto alcuni funzionari israeliani hanno detto al New York Times, i droni e i missili iraniani hanno come obiettivi le Alture del Golan e le basi aeree nel Negev, nel sud di Israele. Un altro gruppo è stato avvistato sopra la capitale della Siria, Damasco, come avrebbe detto al Arabya, citata dalla Tass.

Usa con Netanyahu

La regione e il mondo trattengono il respiro per una mossa che può aprire scenari imprevedibili, mentre gli Stati Uniti - dopo le polemiche tra Biden e Netanyahu su Gaza - si sono saldamente schierati al fianco dell'alleato israeliano. Il commander in chief si è riunito in serata nella “situation room” della Casa Bianca con i funzionari del Consiglio per la sicurezza nazionale dopo essere precipitosamente rientrato dal Delaware, dove stava trascorrendo il weekend. All'incontro hanno partecipato anche il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Antony Blinken e il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, generale Charles Q. Brown. Washington ha ribadito «l'incrollabile sostegno» a Israele.

La risposta di Tel Aviv

Mentre Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza al ministero della Difesa a Tel Aviv. «Risponderemo a chi ci fa del male», ha avvertito il primo ministro. In Israele l'esercito era in stato di massima allerta già da giorni. In un video diffuso durante il riposo sabbatico, il portavoce dell'Idf aveva ammonito che Teheran «subirà le conseguenze della scelta di aggravare ulteriormente la situazione». «L'esercito», ha ammonito Daniel Hagari, «è pronto a tutti gli scenari e intraprenderà i passi necessari, insieme ai suoi alleati, per proteggere il popolo di Israele».

Mobilitazione

Le forze occidentali mobilitano le forze dislocate in Medio Oriente: almeno quattro caccia americani e due francesi (il ministro degli Esteri di Parigi ha definito l’attacco «una minaccia alla stabilità») sono decollati dopo l'attacco dirigendosi verso lo spazio aereo iracheno. Gli F18 statunitensi, secondo quanto si apprende da fonti d'intelligence della Nato, sarebbero decollati dalla portaerei Eisenhower che si trovava nella parte settentrionale del Mar Rosso e che si stava dirigendo verso Suez. Gli americani avrebbero già intercettato e abbattuto alcuni droni.

