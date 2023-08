L’ira di Solinas: «Mandato tradito  da un manipolo di voltagabbana»  

«Il presidente vuole ritirare il collegato». In Aula, lo scivolone sullo stadio ha fatto temere il peggio: da una parte la fine anticipata della legislatura, dall’altra il rinvio di norme importanti come il rilancio del Piano casa e l’attuazione della riforma delle Province. Christian Solinas ha reagito molto male all’azione dei franchi tiratori che, di fatto, mina a uno dei progetti su cui il governatore punta di più: la realizzazione del nuovo ospedale di Cagliari. A fine serata ha parlato di «ennesimo pasticcio sulla pelle dei sardi da parte di una minoranza che non si cura dei loro bisogni, come ospedali o alloggi per studenti capaci e meritevoli, coadiuvata da un manipolo di voltagabbana che si nascondono dietro il voto segreto per conservare i posti di potere che occupano da tempo».

«Elettori non rispettati»

Secondo Solinas «un simile connubio non poteva che generare gattini ciechi. Da un lato, infatti, si tradisce il mandato degli elettori e il programma della coalizione, che prevedeva come priorità la nuova edilizia sanitaria e universitaria; dall'altra Progressisti, Pd e M5S palesano finalmente le loro priorità sociali: lo stadio viene prima degli ospedali e delle case per gli studenti». D'altro canto, aggiunge, «questa priorità sullo stadio con l'utilizzo di fondi pubblici (inizialmente dieci milioni del Comune di Cagliari per demolizione di strutture pubbliche lasciate all'incuria) è stata voluta dall'allora sindaco di Cagliari Massimo Zedda». Sulle opere cassate Solinas resta comunque ottimista: «Peccato che questo emendamento di fatto non cambi niente se non addirittura porti ad ottenere l'esatto opposto di quel che molti vanno dicendo e scrivendo: con la sua approvazione si lascia solo lo stadio con l'obbligo della procedura dell'accordo di programma previsto dalla legge, mentre per le altre opere si potrebbe addirittura procedere ora senza necessità di quell'ulteriore procedimento».

«Avanti sugli ospedali»

Poi ribadisce che le risorse sugli ospedali ci sono: «Resto fermo agli impegni assunti con i sardi. Ho messo insieme con fatica le risorse necessarie ed impegnerò ogni mia energia perché la Sardegna abbia nuovi ospedali degni dei migliori esempi internazionali, abbia alloggi a prezzi accessibili per gli studenti universitari che vogliono costruire il proprio futuro; abbia uffici pubblici razionali che facciano risparmiare la Regione e siano accoglienti per i cittadini; abbia anche uno stadio degno di una squadra alla quale tutti i tifosi tengono e nella quale si identifica un intero popolo».

Tregua alla ripresa dei lavori nel pomeriggio: la minaccia di far saltare tutto deve aver riportato a più miti consigli gli oppositori interni che, al successivo emendamento con voto segreto (quello che prevede lo smart working per i Capi di Gabinetto in Regione), non sono riusciti a far cadere la maggioranza.

Le ipotesi

Ci sono diverse teorie sull’identità di chi ha messo a rischio la tenuta del centrodestra. Una, in particolare, attribuisce ai centristi vicini a Peru e all’Udc la paternità dell’attacco al cuore dei programmi della Giunta. Centristi che avrebbero agito con l’aiuto di qualche consigliere di Forza Italia e del gruppo misto. I franchi tiratori dovrebbero essere otto. Qualcuno in minoranza sospetta però che possano essere stati anche di più. «Anche sulla compattezza dei nostri ho qualche dubbio», ha svelato infatti un consigliere del centrosinistra.

La giornata

Non è stata una giornata facile per la Giunta, che ieri mattina si è sentita ricordare dalle opposizioni le stoccate del deputato azzurro Pietro Pittalis sulla gestione di sanità e trasporti. «Le priorità della maggioranza si commentano da sole e non riguardano certo i sardi che sono preoccupati per sanità e trasporti», ha dichiarato Piero Comandini (Pd), «lo ha detto un autorevole esponente di Forza Italia come Pietro Pittalis, aprendo una grandissima crepa nella maggioranza». E lo stesso concetto ha ribadito il capogruppo dell’Alleanza Rossoverde Eugenio Lai.

Complessivamente, l’Assemblea ha approvato gli emendamenti ai primi 17 articoli. Ma quelli su agricoltura e sanità sono stati rinviati ai prossimi giorni. Il dibattito si è acceso all’inizio sulle norme del collegato legate alla legge sugli staff. Una prevede che il presidente della Regione possa nominare il capo di Gabinetto senza passare per una delibera di Giunta.

