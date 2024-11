L’ira di Monni contro il sito “disinformato” 

Un salto indietro negli anni Ottanta, quando le spiagge del comune di Baunei finivano regolarmente nel territorio di Dorgali nei depliants che promuovevano le bellezze naturali del Golfo di Orosei. Lo hanno fatto ieri i tanti cibernauti baunesi che si sono imbattuti nel portale turistico estateinsardegna.it, che pubblicizzando il territorio di Dorgali inserisce le descrizioni di Cala Mariolu e dintorni genericamente come “spiagge a sud di Cala Gonone”. Una definizione che dal punto di vista geografico è sostanzialmente corretta ma che non è piaciuta al sindaco Stefano Monni, che ha diffidato il sito web. «Abbiamo scritto alla Redazione di ‘Estate in Sardegna’ e abbiamo chiesto la rimozione delle pagine dove hanno ubicato parti del territorio di Baunei in altri comuni perché nel 2024 non è tollerabile una simile superficialità. Ho espressamente chiesto che vengano immediatamente eliminati tutti i riferimenti baunesi contenuti nei profili di altri comuni». (gm. p.)

